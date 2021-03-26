في ختام ذهاب كرة الأولى.. المجد يلاقي اليقظة وعفرين ضيفاً على شرطة حماة

تُختتم اليوم مباريات مرحلة الذهاب من الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمجموعتين الجنوبية والشمالية، حيث تشكّل اللقاءات الثلاثة الفرصة الأخيرة لبعض الفرق التي لم يحالفها الحظ في الجولات الماضية. ففي المجموعة الجنوبية تبدو فرصة فريق المجد كبيرة بإنهاء المرحلة وهو بصدارة الترتيب، والساعي لاستعادة ألقه والعودة لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز، حيث سيلتقي اليوم فريق اليقظة على أرض ملعب الجلاء في دمشق. المجد يتصدّر الترتيب من فوزين على المحافظة بهدف دون رد والعربي بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، لكنه سيواجه الفريق الوحيد الذي نجح بالفوز عليه في الدور الأول.



مدرّب المجد هشام شربيني أشار لـ”البعث” إلى أن المباراة مهمّة جداً لفريقه لمواصلة القبض على صدارة الترتيب، كون الفوز فيها سيمنحه بنسبة كبيرة بطاقة العبور للدور النهائي، مضيفاً: سنلعب كما لعبنا بالمباريات السابقة، حيث تمّ التأكيد على اللاعبين بعدم الاستهتار كون اليقظة لم يحقّق أي فوز حتى الآن، وسبق لنا أن واجهنا اليقظة بالدور الأول وتبادلنا الفوز لكن اليوم الحسابات تختلف هنا، فالفوز يعني التأهل للدور الحاسم وسنلعب على هذا المبدأ.

المباراة الثانية في المجموعة سيكون ملعب نادي المحافظة مسرحاً لها، وتجمع أصحاب الملعب مع العربي القادم من السويداء، الفريقان يتساويان بعدد النقاط من فوز وخسارة، والطموح مشترك لتحقيق فوز ثانٍ يمنحهما الدخول بشكل رسمي لحجز إحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة، إذ يأمل المحافظة استعادة هيبته التي فقدها بعد هبوطه لدوري المظاليم، في حين يأمل العربي (الذي يصل للمرة الخامسة بتاريخه للدور المؤهل للأضواء) بتكرار الحلم الذي حقّقه في موسم 1985 عندما كان بين كبار الفرق.



وفي المجموعة الشمالية تبدو فيها الأمور صعبة التكهن حول الفريقين اللذين سيتأهلان للدور النهائي، حيث انحصرت المنافسة بين شرطة حماة والنواعير وعفرين، في حين تبدو آمال الجزيرة ضعيفة بالتأهل كونه تلقى خسارتين ولم يقدّم الأداء المأمول منه. على العموم من المقرّر أن يكون قد لعب أمس النواعير مع الجزيرة في حماة، ومن المتوقع أن يكون الفوز حليف النواعير الذي فاز على شرطة حماة وخسر أمام عفرين وفوزه يمنحه الأمل بالمنافسة على صدارة المجموعة، اللقاء الثاني سيقام اليوم الجمعة حيث سيلعب شرطة حماة مع عفرين في حماة والمباراة من المتوقع أن تشهد إثارة وقوة، وخاصة بعد أن قدّم عفرين مباراتين على مستوى عالٍ حقّق فيهما الفوز على الجزيرة (3-0) وعلى النواعير (2-0) وهو يتصدّر الترتيب بست نقاط، أما أصحاب الأرض فيملكون ثلاث نقاط من فوز على الجزيرة (4-1) وخسارة أمام النواعير.



عماد درويش