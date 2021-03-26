“قسد” تفرض حصاراً على مخيم الهول تمهيداً لاقتحامه

فرضت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي طوقاً أمنياً بعشرات من مسلحيها على مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكية بريف الحسكة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من مسلحي ميليشيا “قسد” بدأوا منذ صباح اليوم الانتشار في محيط المخيم الذي يقطنه أكثر من 70 ألف شخص وأقاموا 15 حاجزاً مسلحاً حوله تمهيداً لاقتحامه بمساعدة قوات الاحتلال الأمريكية وتنفيذ عمليات اختطاف واسعة في المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا أقامت أيضاً حواجز مسلحة على طول الطريق الواصل بين مخيم الهول ومدينة الحسكة ومنعت الحركة من وإلى المخيم.

وداهمت ميليشيا “قسد” مخيم الهول على امتداد السنتين الماضيتين واختطفت العشرات من قاطنيه واقتادتهم إلى جهات مجهولة وذلك على خلفية هجمات نفذها مجهولون على عدد من مسلحي الميليشيا وأدت إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

يأتي ذلك فيما استشهد مدنيان وأصيب آخر بجروح مساء أمس جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي على طريق قرية روض الوحش على بعد نحو 8 كم شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح أن “لغماً أرضياً انفجر بسيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص أدى إلى استشهاد شخصين في العقد الخامس من عمرهما أحدهما حارس على أحد آبار المياه التابع للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في المنطقة وإصابة مواطن آخر بجروح وكسور في الحوض “مشيراً إلى أنه تم إسعاف المصاب إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت له الإسعافات اللازمة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها في الأراضي الزراعية وبين الأحياء والمنازل لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.