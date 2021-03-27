إطلاق “فينيكس” الالكتروني بحلته الجديدة…

طرطوس – وائل علي:

برعاية اتحاد الصحفيين أعاد موقع فينيكس الالكتروني إطلاق النسخة الجديدة لصفحاته بحضور الرفيق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس وموسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين.

ويأتي إعادة إطلاق النسخة الالكترونية لفينيكس انطلاقاً من دور الإعلام الخاص الإلكتروني بالتوازي مع وسائل الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص في مواجهة التضليل الإعلامي وفضح المؤامرات التي تحاك ضد الدولة والشعب السوري والتصدي لمواطن الفساد والإضاءة على الإيجابيات

واعتبر موسى عبد النور أن فينكس بحلته الجديدة يشكل إضافة للإعلام السوري الخاص الإلكتروني ونوه إلى الدعم الذي تقدمه السلطات المحلية السياسية والتنفيذية والأهلية لهذه المبادرات وأهمية تعزيز هذا الدور عبر وزارة الإعلام ومختلف الفعاليات خصوصاً في ظل ما تتعرض له سورية من عدوان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لافتاً إلى الحاجة لتعزيز مثل هذه المنصات لفضح التضليل والتزييف الذي يستهدف السوريين في لقمة عيشهم والحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب الذي يمارس عليهم .

واعتبر مؤسس جريدة فينكس الإلكترونية أبي حسن أن الإضافة على الصعيد المؤسساتي هو أن الجريدة أصبحت أسرة متكاملة ولديها شبكة مراسلين في مختلف المناطق السورية متمنياً أن تكون فينكس أكثر حضوراً في المجتمع السوري وفي قلب الحدث تحقيقاً لشعار جريدتنا الالكترونية “سورية وطن يسكننا”.

واستعرض مفيد أحمد أحد أفراد أسرة الموقع على شاشة عرض كبيرة صفحات وعناوين الموقع وأقسامه والكتاب والصحفيين الذين يعملون مع الموقع داخل وخارج سورية كما تم تقديم شهادات مهمة لقامات سياسية مثل د.جورج جبور وأدبية وصحفية وآراء لعدد من المتابعين والمهتمين وألقى الشاعر محمد قرفول قصيدة بهذه المناسبة.

حضر الحفل العميد موسى الجاسم قائد شرطة طرطوس ورئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام بفرع طرطوس للحزب سمير خضر ومحمود بلال عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس مدينة طرطوس محمد الزين وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين ومكتب فرع الاتحاد بطرطوس وممثلو وسائل الإعلام الرسمي والخاص والإعلام الإلكتروني.