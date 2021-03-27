“الميماس” تنتج 1100 طن والأرباح تجاوزت 617 مليوناً

دمشق – محسن عبود

تستمر شركة حمص لتصنيع العنب “الميماس” بإنتاج كافة الأنواع التي تنتجها الشركة طيلة السنوات السابقة بالرغم من الصعوبات التي واجهت العمل والعمال. وبينت المهندسة منال أسد مديرة الشركة أن العام 2020 سجل إنتاج 1100 طن من كافة المنتجات بنسبة تنفيذ وصلت إلى 80% وكمية مبيعات بلغت 1124 طناً بنسبة تنفيذ 83% بقيمة وصلت إلى حوالي 2.8 مليار ليرة، وبالتالي حققت أرباحاً عن كامل العام 617 مليون ليرة مقارنة مع سنة 2019 التي كانت أرباحها 128 مليوناً، وذلك بسبب استلام كمية جيدة من المادة الأولية (العنب) قياساً مع السنوات السابقة، إضافة إلى تحسن نوعية المنتج وتحسن العملية التسويقية للمنتج في المحافظات وكذلك ارتفاع أسعار المنتج على الرغم من أن نسبة ارتفاع أسعار المنتج أقل بكثير من نسبة ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

ولفتت أسد إلى أن الشركة استلمت كمية 5200 طن عنب من الجمعيات الفلاحية في المحافظة وتم تسديد ثمن كامل المحصول فوراً لهذه الجمعيات حيث بلغت القيمة 1.3 مليار ليرة تم دفعها من سيولة الشركة مقابل استلام 1200 طن عنب فقط خلال عام 2019.

وأشارت إلى أنه يتم تسويق منتجات الشركة عن طريق موزعين معتمدين في المحافظات، إضافة إلى تسويق كمية من الإنتاج لصالح السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والصالات التابعة للوزارة .

وعن كمية الإنتاج خلال الشهرين الماضيين كانون الثاني وشباط من هذا العام بينت أن كمية الإنتاج بلغت خلال الشهرين 153 طناً وبلغت كمية المبيعات 151 طناً، وبالتالي حققت الشركة أرباحاً خلال الشهرين وصلت إلى 94 مليون ليرة, وتقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية في المحافظة وبإشراف اتحاد الفلاحين بتقديم سلف نقدية للفلاحين لتسويق محصول 2021 من العنب إلى الشركة التي تقدم 100 ألف ليرة مقابل كل طن عنب يسوق لصالح الشركة.

وعن الصعوبات التي تواجه العمل بينت أسد أن في مقدمتها: التغير والارتفاع المستمر بأسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين المادة الأولية بسبب الفارق السعري بين تسعيرة اللجنة الاقتصادية وأسعار السوق المحلية, وقلة اليد العاملة وتسرب الخبيرة منها, وقدم آليات الخدمة بالشركة وخروج أغلبها عن الخدمة بسبب قدمها وارتفاع أجور صيانتها, وعلى الرغم من كل ذلك تسعى الشركة من خلال إدارتها وعمالها وفنييها لتطور منتجاتها وزيادة إنتاجها وتسويقها للمنتجات في كافة المحافظات من خلال خطة تم وضعها مع بداية هذا العام، بحيث تلبي الشركة متطلبات المواطنين من منتجات الشركة وتزيد إنتاجها وأرباحها في آن واحد.