ترشيد توزيع المشتقات النفطية على خلفية تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس

دمشق – البعث أوضحت وزارة النفط والثروة المعدنية أن جنوح سفينة حاويات عملاقة وسدها للممر المائي الأهم في العالم أدى إلى تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي، الأمر الذي انعكس على توريدات النفط إلى سورية وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفطاً ومشتقات نفطية إلى سورية.

وقالت الوزارة في بيان لها -اطلعت عليه “البعث”: إنه بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمناً غير معلوم بعد، وضماناً لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من “أفران ومشاف ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى” فإن وزارة النفط تقوم حالياً بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت-بنزين) بما يضمن توفرها حيوياً لأطول زمن ممكن.