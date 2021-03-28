أكثر من 115 مليون ليرة تعويضات للفلاحين بحمص

حمص- البعث

بلغت قيمة التعويضات المالية للفلاحين الذين تضرر إنتاجهم الزراعي العام الماضي أكثر من 115 مليون ليرة سورية في مناطق حمص، والمخرم، وشين، وتلكلخ، يتم تسديدها من خلال فروع المصرف الزراعي في المناطق المذكورة.

وذكرت مصادر مديرية زراعة حمص أن المبالغ المالية توزعت وفق الفروع في المحافظة، منها ٢٨٤٠٣٤٧7 ليرة لمتضرري الكرمة العرائشية في قرى: زيدل، فيروزة، جديدة شرقية، ومبلغ ٣٤٨٣٢٤٠ ليرة سورية لمتضرري الكرمة العرائشية في المخرم الفوقاني والتحتاني، ومبلغ لمتضرري التفاح في قرى: الجويخات، وعيون الوادي، وطريز بفرع شين قدره ٦٧٥٠٥٣١٣، ومبلغ قدره ١٦٤٧٦٧٩٥ لمتضرري التفاح في قريتي بيدر الرفيع، وقرب علي بفرع تلكلخ.