إطلاق مركز خدمة المواطن بطرطوس

طرطوس- دارين حسن

بهدف خدمة الحرفيين والصناعيين وسائر المواطنين، تم إحداث مركز خدمة المواطن التابع لمجلس مدينة طرطوس في المنطقة الصناعية ضمن خطة المحافظة التي تم وضعها في عام 2019 بغية التوسع الأفقي لمراكز خدمة المواطن لتسهيل وتبسيط الإجراءات وضمان إنجاز المعاملات بشكل يسير اختصاراً للوقت والجهد والتكاليف.

وعن أهمية المركز والخدمات المقدمة والصعوبات التي تواجه العمل، بيّن منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي في اتحاد حرفيي طرطوس لـ”البعث” أنه تم وضع المركز بالمرحلة التجريبية منذ بداية شهر شباط من العام الحالي، وذلك لتغطية أي ثغرات قد تظهر من خلال العمل، لتقديم الخدمات للحرفيين والصناعيين وعموم المواطنين إن كانوا من داخل المحافظة أو من خارجها، وذلك من خلال كوادر بشرية مدرّبة ومواكبة للمرحلة الحالية والمقبلة، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة منذ انطلاقة العمل بالمركز حتى تاريخه 60 خدمة منها ما أنجز ومنها قيد الإنجاز.

ووجد عضو المكتب التنفيذي في انطلاق العمل بالمركز خطوة مهمة من مختلف النواحي لأنها تقدم خدمات مبسطة وواضحة من حيث التكاليف والمدة الزمنية لتلبية الخدمة المطلوبة، كما ستنهي معاناة المواطنين المضنية مع المكاتب الخلفية، إضافة إلى أنها تساهم في حمايتهم من المماطلة التي كانت تحدث سابقاً من بعضهم في تنفيذ معاملاتهم لأسباب متعددة…!.

وأشار رمضان إلى وجود كوة للمصرف التجاري يتم من خلالها دفع ما يترتب من رسوم لكل الجهات أصولاً، معتبراً أن إحداث كوة للهاتف والمياه متمم ورديف لعمل المركز، حيث يتم العمل على إحداث كوة للهاتف وللمياه مع كوة الكهرباء الموجودة في المبنى الإداري التي أمل من المعنيين إحداثها من خلال التعاون بأسرع وقت لتصبح في الخدمة.