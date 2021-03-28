القراءة للجميع بوابة لحصنك المنيع

حلب- غالية خوجة

افتتح فرع اتحاد الكتّاب العرب بحلب معرضاً للكتاب بعنوان: “القراءة للجميع”، يستمر لغاية 25 نيسان. وتضمن 100 عنوان بسعر 200 ليرة سورية لأي عنوان، وهو حسم كبير وباهظ في مختلف المجالات التي يصدرها الاتحاد، وخصوصاً الآداب والمعارف الإنسانية من شعر ورواية وقصة ومسرح ودراسات ونقد وترجمات. وعن مكتبة الاتحاد، أخبرنا الأديب أحمد خليف الحسين أمين المكتبة عن فهرست المكتبة المؤلف من ألف عنوان متوزعة إلى 300 عمل شعري، و300 عمل روائي، و50 مسرحية، و50 عنواناً بين دراسات وترجمات ومتفرقات أخرى.

بينما رأى القارئ المقتني فادي شعار -مساعد صيدلاني- أن السعر زهيد مقابل المعرفة التي تمنحها الكتب، وهذا المعرض فرصة للقراء الباحثين عن فرصة الاستزادة الثقافية. وأضاف: الإبداع حاضر، واختصاصي علمي، لذلك أفتقد الكتب العلمية، كنتُ أودّ لو أجد كتاباً علمياً، لكنني رغم تخصّصي أحب الإبداع خصوصاً الشعر والروايات.

وقبل اختتام زيارتي بحثت عن كتب موجهة للأطفال، فلم أجد، وسألت عن مجلدات الموقف الأدبي والأسبوع الأدبي، فأشار أمين المكتبة إلى الأعلى، هناك على تلك الرفوف تشعر المجلدات بعزلتها، كما الكتب الهاربة من عفونة الزمن، وظلاميات غبار الحرب، لكنها، تؤكد، رغم كل ذلك، أنها تضيء بصمودها وتحديها المكان والزمان والانتصار.

هناك، في تلك المكتبة، كلماتنا جنود على خط النار الأول، ومعانيها تورق بين الكتب والدوريات، تشير إلينا جيلاً بعد جيل، وتزهر بالحنين، وتشمخ بالوطنية، وتصرّ على أن يثمر القادم إنساناً أكثر وعياً، وأجملَ روحاً، وأشدّ صلابةً معرفية وثقافية وعلمية وشعرية وتأريخية وحضارية.