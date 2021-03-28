النفط يرتفع بأكثر من 2% مع مخاوف استمرار أزمة قناة السويس لأسابيع

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في ظل تنامي مخاوف استمرار أزمة سفينة قناة السويس لأسابيع، الأمر الذي يضغط على إمدادات الخام العالمية والمنتجات المكررة. وزاد سعر خام النفط القياسي برنت 2.16% إلى 63.29 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة للتسليم في أيار المقبل، فيما صعد سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2.37% إلى 59.95 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة أيضاً. ولا تزال أسعار النفط تتجه للخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي، مع تراجع توقعات الطلب بسبب عمليات الإغلاق الجديدة المرتبطة بفيروس «كوفيد-19» في أوروبا، حيث تراجعت الأسعار الأسبوع الماضي 6%.

وتوقف سفينة الحاويات الجانحة الحركة الملاحية في قناة السويس، إحدى قنوات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم، للنفط والوقود المكرر والحبوب وغيرها من السلع المهمّة في التجارة بين آسيا وأوروبا. ومع توقعات استمرار أزمة السفينة الجانحة لأسابيع حتى يتمّ تعويمها، تتزايد المخاوف من نقص العرض مع استمرار إغلاق القناة، مع ضعف الطلب بسبب الإغلاق في أوروبا وآسيا، بحسب محلل السلع في شركة «Rakuten Securities»، ساتورو يوشيدا.

وتضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية هذا الأسبوع مع تعليق الملاحة في قناة السويس، حيث تمّ تحويل عدة سفن بعيداً عنها لأن سفينة الحاويات الجانحة ظلت عالقة بين الضفتين. ومن المرجح أن يتسبّب استمرار الأزمة لأسبوعين في إرجاء تسليم نحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا على متن عشر سفن، بحسب «Rystad Energy» للأبحاث.