جمباز السويداء يقفز على الصعوبات

السويداء – زياد عامر

استطاعت ناشئات السويداء تحقيق المركز الثاني في بطولة الجمهورية للجمباز، متجاوزات كل الصعوبات، وقلة الدعم والافتقار لكل الأساسيات، رئيس اللجنة الفنية للعبة في المحافظة لؤي حرفوش أبدى لـ “البعث” رضاه عما تحقق من نتائج، وذلك بسبب عدم وجود مقومات اللعبة التي تصنع الأبطال، حيث تتم العملية التدريبية كما يقول في صالة ثانوية شكيب أرسلان في مدينة السويداء بإشراف المدرب منير الباروكي، وفي صالة نادي شهبا الرياضي بإشراف المدربة رندة الريشاني، في ظل غياب الأجهزة التدريبية اللازمة.

المدربة رندة الريشاني من جهتها شكت غياب الدعم، مؤكدة عدم وجود أي جهاز باستثناء جهاز العارضة، فيما الحركات الأرضية تمارس على بساط خاص برياضة الكاراتيه، حيث إن بناء الصالة الخاصة باللعبة توقف العمل به عند إنجاز القواعد بسبب ظروف الأزمة.

الجدير ذكره أن اللاعبة تالا مكارم حصلت على المركز الأول بالحركات الأرضية، وعلى المركز الثاني على جهاز العارضة، وعلى المركز الثالث بالفردي العام، بينما حصلت اللاعبة شهد زينية على المركز الثالث بالحركات الأرضية.