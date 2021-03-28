منافسات قوية ومشاركة واسعة في بطولة الجمهورية للطاولة

حماة- منير الأحمد

بمشاركة 57 لاعباً ولاعبة مثّلوا سبع محافظات، اختُتمت في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية في حماة بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للناشئين والناشئات.

رئيسُ اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون أكد لـ”البعث” أن البطولة شهدت منافسات قوية ومثيرة وجيدة المستوى، وتميّزت بمشاركة واسعة، وبالتالي ظهر تقارب كبير في المستوى بين اللاعبين واللاعبات في الدور النهائي لحسم المراكز الأولى وظهرت خامات جيدة تحتاج للرعاية مستقبلاً، مشيراً إلى أنه رغم ضغط المباريات على ثلاثة أيام فإن المستوى كان جيداً، وأفرزت البطولة مواهب استطاعت مجاراة لاعبين لهم خبرتهم ونجحت البطولة تنظيمياً وإدارياً وتحكيمياً.

على صعيد النتائج أحرز المركز الأول لفئة الناشئين محمد سالم ظاظا (دمشق)، وحلّ في المركز الثاني عبد الله عجاج (حماة) وبالمركز الثالث زيد قطيني (حماة)، وجاء محمد قيسي رابعاً (دمشق)، وعبد الله الشيخ طه (حماة) بالمركز الخامس.

وفي منافسات الناشئات حقّقت نايا سليمان (طرطوس) المركز الأول، ولانا شيخ ياسين (حماة) المركز الثاني، وعبير ذنوب (طرطوس) المركز الثالث، فيما جاءت حلا علي (اللاذقية) بالمركز الرابع، وشام عجيب (اللاذقية) بالمركز الخامس.