وجوه جديدة في بطولة الجمهورية للبلياردو

اختُتمت أمس في اللاذقية منافسات بطولتي الجمهورية للبلياردو للرجال (9 كرات- فردي وزوجي) اللتين شارك فيهما 40 لاعباً مثّلوا عشر محافظات وثلاث هيئات هي (دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، حمص، طرطوس، القنيطرة، درعا، السويداء، حلب، الرقة، الجيش، الإدارة المحلية، الطلبة).

أمينة سر اتحاد اللعبة روعة سيفو أوضحت لـ”البعث” أن البطولة هي الأولى بعد غياب لمدة عام كامل بسبب إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا، مبينة أنها شهدت مستوى جيداً من قبل كافة اللاعبين، وخاصة بوجود هذا العدد الكبير من المشاركين، مؤكدة أن النتائج التي سُجّلت أعطت انطباعاً مختلفاً مع بروز أسماء جديدة استطاعت أن تصل إلى النهائي وتتوّج باللقب، وهذا دليل على أن اللعبة ما زالت تزخر باللاعبين الجيدين، كاشفة أن الاتحاد سيعمد لانتقاء العناصر الجيدة لضمّهم لصفوف المنتخب الوطني في المستقبل.

وبيّنت سيفو أن مباريات البطولة أُقيمت بطريقة خروج المغلوب من الدور الأول من مباراتين، على أن يفوز في المباراة لاعب الفريق الذي يفوز بـ 6 أشواط من أصل 11، أما مباريات دور الـ16 فأقيمت بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بـ 9 أشواط من 17، مختتمة حديثها بالقول إن الاتحاد لن يتوقف عند هذه البطولة، فمن المقرّر أن تقام في وقت لاحق بطولة الجمهورية للبلياردو 9 كرات للفرق، إضافة لعدد من البطولات خلال شهر أيار المقبل.

وكانت نتائج بطولة الجمهورية لبلياردو 9 كرات فردي قد أسفرت عن فوز موفق الطرابلسي (من دمشق) بالمركز الأول، وحلّ ثانياً المنتصر نجم الدين الصالح (طرطوس)، وجاء ثالثاً مكرر كل من طارق اللابد (ريف دمشق) ومحمد أمين عبد الرحمن (القنيطرة)، أما في الزوجي فحلّ بالمركز الأول الزوجي باسم عبود ووسام الدكاك (هيئة الإدارة المحلية)، وجاء ثانياً حسن جريخ ومصطفى الصوراني (حلب)، وثالثاً مكرر مجد زوباري ويوسف بديوي (اللاذقية) وأحمد خلف وعمر الجابر (السويداء).

عماد درويش