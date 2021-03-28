وزير التربية: لانية لدى الوزارة لتعطيل المدارس

دمشق – علي حسون

كشف وزير التربية الدكتور دارم طباع عن أنه لا نية للوزارة في تعطيل دوام المدارس، وأن العملية التعليمية مستمرة ضمن إجراءات صحية احترازية مطبقة في المدارس، وذلك وقاية من فيروس كورونا.

وزير التربية وخلال لقاء حصري مع “تلفزيون البعث” لم يخف وجود تقصير في بعض المدارس، لاسيما أن هناك ١٣٤٠٠ مدرسة من الصعب ضمان تطبيق الإجراءات على ذات المستوى.

وأكد وزير التربية أن الوزارة ستقوم بتشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في المدارس وزيادة عمليات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات من دون تقاعس أو تقصير .

وحول تزايد الإصابات في صفوف الطلاب بين طباع أن الوزارة أخذت ٨٠ حالة اشتباه كورونا ظهر منهم ٣٣ حالة إيجابية وجميع الإصابات غير خطرة والحالات ضمن الحدود الطبيعية ولا قلق عليها.

ولفت وزير التربية إلى أن تجربة التعليم عن بعد أثبتت فشلها على مستوى العالم وسورية تعتبر من الدول التي حافظت على سير العملية التعليمية رغم كل الظروف الراهنة الصعبة .

وأمل وزير التربية من الأهالي التعاون مع التربية في حماية الطلاب من خلال التنسيق مع المدرسة بتنفيذ الإجراءات داخل وخارج المدرسة .