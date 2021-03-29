“إصدار” يستضيف د. ريم منصور الأطرش في ثقافي العدوي

يستضيف “إصدار” من إعداد وحوار الإعلامي ملهم الصالح في أمسيته السابعة د. ريم منصور الأطرش، حيث يحاورها في تجربتها الروائية، ويعقب الحوار توقيع (الأطرش) لرواياتها، وذلك اليوم عند الساعة الرابعة مساءً، في ثقافي العدوي بدمشق.

تتناول الحوارية إصدارات (الأطرش) الروائية الأربعة: (إلى آخر الزمان، حرير الروح شآم، شآم الياسمين، من أوراقها)، للوقوف على منجزها السردي، واستخلاص سماته وخصائصه، واستكشاف القضايا التي تنحاز إليها، والتقنيات الفنية التي تشكل أسلوبيتها وشخصيتها الروائية.

يذكر أنّ د. ريم منصور الأطرش: مواليد دمشق، إجازة وماجستير في الأدب الفرنسي جامعة دمشق، دكتوراه في اللغة الفرنسية وآدابها جامعة ليون الثانية (فرنسا)، عضو المؤتمر القومي العربي، تجيد الإسبانية والإنكليزية إضافة إلى لغة اختصاصها (الفرنسية)، والعربية لغتها الأم. درّست الفرنسية في جامعة البلمند (لبنان)، وعدد من كليات جامعة دمشق، والمركز الثقافي الفرنسي، والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى بدمشق، عملت في تأسيس مكتبة الأسد الوطنية، حققت في كتب عدة عن سيرة والدها (منصور سلطان الأطرش)، ومقالاته، ومخطوطاته، أطلقت موقعاً الكترونياً باسم جدها: (سلطان الأطرش) القائد العام للثورة السورية الكبرى، أصدرت أربع روايات (عن دار تساؤلات، ودار نينوى)، ترجمت للعربية عدة كتب عن الفرنسية والإسبانية والإنكليزية، حازت منحة اليونسكو لإنجاز بحثها (الحرير في سورية)، متفرغة حالياً للترجمة والبحث والتأليف.