افتتاح مكتب عمل في صناعية حسياء

حمص- البعث

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله، ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك، مكتب العمل الذي أحدثته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حسياء الصناعية، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات، وتحقيق اللامركزية الإدارية بالعمل.

يقدم المكتب خدمات عديدة تخص العمال وأصحاب العمل لناحية تسجيل الاستقالات، وحل النزاعات، وضمان حقوق العمال، وتخفيف الأعباء عن الصناعيين بالنزول لحمص، وهو جزء من خطة الحكومة لتبسيط الإجراءات للصناعيين، والعمل على ضمان حقوق كل العمال بالقطاعين العام والخاص، والاستمرار بدعم الإنتاج والاستثمار في حسياء الصناعية.