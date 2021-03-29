التشبيك مع القطاعات يوسع دائرة البرامج التدريبية لطالبي العمل

اللاذقية- رانيا قادوس

وسّع فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية برامجه التدريبية التي تستهدف طالبي العمل بالتشبيك مع مختلف القطاعات: العام والخاص والأهلي، وذكرت كنانة عدره مديرة فرع الهيئة لـ “البعث” أن البرامج التدريبية تشمل: الشباب، وخريجي الجامعات، والمرأة، ومختلف الشرائح المهنية، وطالبي العمل في الإطار التنفيذي للرؤى التطويرية الكفيلة بدفع عجلة التنمية والبناء وإعادة اﻹعمار.

وأشارت عدره إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع اتحاد العمال، وهيئة تنمية الثروة السمكية، والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، وجامعة تشرين، وعدة جهات وهيئات ومؤسسات بغية تطوير ورفع سوية قدرات وإمكانات الطلاب، وتأهيل الخريجين الجدد ممن يرغبون بامتلاك المهارات والكفاءات الفنية والشخصية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وأشارت مديرة فرع الهيئة إلى توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع أكاديمية ايكارد للعلوم التقنية والمهنية في مجال دورات: خياطة، قيادة حاسوب، سكرتارية، صيانة موبايل، تبريد وتكييف، حلاقة نسائية ورجالية، دورة منظفات، وأوضحت عدره أن ذلك كله يأتي ضمن خطة الهيئة الاستثمارية وبرامج عملها التي أحد برامجها هو تدريب طالبي العمل، بحيث تقوم الهيئة بتدريب الشباب ممن يرغبون بتأسيس مشروعاتهم الخاصة تدريباً إدارياً مهنياً حرفياً، ثم متابعة الرفد لاحقاً بسوق العمل، حيث إن الهيئة استهدفت من خلال هذا البرنامج شريحة الشباب، وباﻷخص الجامعي، وذوي الشهداء وجرحى الحرب والمسرحين أيضاً، وبيّنت أن التعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية تضمن إقامة دورات (نظري ثم عملي) في مجال الاستزراع السمكي باستخدام اﻷقفاص العائمة، حيث تم القيام بجولة ميدانية لسد 16 تشرين عاين فيها الطلاب عن كثب بيئة اﻷسماك، وتعرّفوا على كيفية الحفاظ عليها، وعلى صحة اﻷسماك، وطريقة الاستزراع السمكي، وأكدت عدره أن الهيئة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز قدراتها من خلال تدريبها على مهن عديدة باتباعها دورات مختلفة بشكل مجاني لتكون بذلك قادرة على الدخول بسوق العمل، وكذلك العمل على تدريب وتأهيل المرأة العاملة، ضمن خطة برنامجها الذي يدعم اقتصاديات اﻷسرة العاملة وتحسين دخلها، بحيث يكسبها جميع المؤهلات والخبرات والمهارات التي تؤهلها لدخول سوق العمل، ولتكون التجربة شاملة لجميع العاملات وعلى نطاق واسع، كل ذلك في وقت أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع اتحاد نقابات العمال، ومن خلالها خضعت العديد من العاملات لعدة دورات مثل: (خياطة، قيادة حاسوب، منظفات، حلاقة نسائية.. إلخ)، وأشارت إلى تنظيم العديد من المهرجانات من خلال برنامج المعارض واﻷنشطة الترويجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تدعمه الهيئة بغية إشراك أصحاب المشروعات بالمعارض الداخلية والخارجية من أجل الترويج لمشروعاتهم وتسويقها.