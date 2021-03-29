الشرطة وتلدرة في صدارة دوري طائرة السيدات

لم تخل مباريات تجمع إياب دوري أندية الدرجة الأولى بكرة الطائرة للسيدات التي اختتمت يوم أمس في صالتي السودا وحصين البحر بطرطوس من الإثارة والندية، خاصة بالمجموعة الثانية، في حين لم تشهد المجموعة الأولى أية مفاجأة تذكر.

ففي المجموعة الثانية التي شاركت بها أندية: الشرطة وسلمية والجولان والسودا والحفة، ورغم خسارته المباراة الأخيرة في مجموعته أمام فريق سلمية (1-3)، فقد حقق الشرطة صدارة المجموعة بتسع نقاط بعد فوزه على الجولان والسودا (3-0)، وعلى فريق الحفة بالتغيب (وسط أكثر من إشارة استفهام)، ولعل خسارة الشرطة جاءت بسبب غياب نجمته المعدة دارين إبراهيم لإصابتها في الكاحل، وجاء الجولان في المركز الثاني بثماني نقاط وبفارق الأشواط عن سلمية، بعد أن حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على سلمية (3-2)، وعلى فريقي السودا والحفة (3-0)، وحل سلمية ثالثاً بثماني نقاط بعد فوزه على الشرطة (3-1)، وعلى الحفة (3-0)، وخسارته أمام الجولان والسودا (2-3)، فيما جاء السودا رابعاً وكاد أن يحرج الفرق بعد فوزه على سلمية (3-2)، وعلى الحفة (3-0)، وخسر أمام الشرطة والجولان (0-3)، وفي المركز الخامس والأخير جاء الحفة بخسارته جميع مبارياته.

وفي المجموعة الأولى تصدر تلدرة برصيد 15 نقطة بعد فوزه على كافة الفرق: (محردة وحصين البحر ودير عطية وحطين وصلخد) بنتيجة واحدة (3-0)، وجاء محردة ثانياً برصيد 14 نقطة بفوزه على كافة الفرق (3-0)، وخسارته أمام تلدرة بالنتيجة ذاتها، وحل حصين البحر ثالثاً بتسع نقاط بفوزه على حطين وصلخد (3-1)، ودير عطية (3-0)، وخسارته أمام تلدرة ومحردة، وجاء رابعاً دير عطية بأربع نقاط بفوزه على صلخد (3-1)، وخسارته أمام حطين (2-3)، وأمام الفرق المتصدرة، وحل حطين خامساً بثلاث نقاط من فوزه على دير عطية (3-2)، وحطين، وخسارته لبقية المباريات، وجاء أخيراً صلخد بنقطتين من فوز وحيد على حطين (3-2).

وبعد جمع نقاط مباريات مرحلتي الذهاب والإياب، صعدت أندية: الشرطة وسلمية والجولان وتلدرة ومحردة وحصين البحر إلى الدور النهائي الذي سيقام بعد شهر رمضان، حيث ستلعب الفرق بطريقة الدوري من مرحلة واحدة لتحديد بطل الدوري، في حين ستلعب بقية الأندية لتحديد الترتيب من المركز 7 وحتى 11 لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان للدرجة الثانية.

عضو اتحاد اللعبة هشام عجان أشار لـ “البعث” إلى أن التجمعين شهدا مستوى مقبولاً، وبلغت الإثارة ذروتها في المجموعة الثانية، أما المجموعة الأولى فكان تلدرة ومحردة بطابق، وبقية الأندية بطابق ثان، وظهرت بعض الخامات التي نتوقع أن يكون لها شأن كبير في ميدان اللعبة.

وأضاف عجان: الحماس الذي رأيناه عند الجميع يدل على أن اللاعبات يملكن الرغبة الكبيرة في إثبات الذات على حساب أمور كثيرة، ولديهن الرغبة في التنافس على التأهل، والرغبة في أن يقدمن لمعشوقتهن الكرة الطائرة ما لديهن، ولكن لابد من القول بأنه يجب علينا البحث عن كيفية دعم الأندية مالياً حتى نضمن الاستمرارية والتقدم، وتقديم المساعدات لأن التجهيزات أصبحت مكلفة جداً، ويجب رفع مستحقات الجميع في الدوري والتجمعات، مشرفين وحكاماً ومدربين وإداريين ولاعبين وحتى مسؤولي الصالات، لأننا جميعاً فريق عمل واحد من أجل مستقبل اللعبة.

عماد درويش