المحامون على طريق إعادة النظر بالتكليف الضريبي وإحداث نيابة عسكرية

حماة- حسان المحمد

يصر المحامون على إعادة النظر في التكليف الضريبي، بالتوازي مع تأمين وكالات للمحامين في القطاع العام بصفة محامين أو مشاورين قانونيين، مع معالجة النقص الحاصل في تفاصيل التباليغ، وتأخير السجلات العقارية بإشارات الدعوى.

يبدو تركيز أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين خلال مؤتمرهم السنوي واضحاً على إحداث محاكم صلح جديدة في المناطق، وزيادة عدد العاملين المساعدين العدليين في القصر العدلي بحماة لتغطية النقص، وتسهيل معاملات المحامين، وإيجاد مقر جديد وملائم للمحاكم الشرعية بحماة.

وفي التفاصيل تطرق المجتمعون لعدد من القضايا الخدمية المتعلقة بواقع الخدمات في المحافظة، مع تخصيص دور لنقابة المحامين في محطات البنزين، وتخصيص أراض لفرع النقابة لاستثمارها.

وأشار الرفيق أمين فرع حماة للحزب أشرف باشوري إلى أن النقابة تؤدي دورها المهني بشكل جيد، وقدم المحافظ محمد طارق كريشاتي شرحاً مفصلاً حول الواقع الخدمي بالمحافظة وما أنجز، وأجاب عن المداخلات الخدمية التي تقدمت من أعضاء المؤتمر.

وأكد نقيب المحامين الفراس فارس أن نقابة المحامين تضطلع بدور بارز في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته عبر تبنيها قضاياه الوطنية والقومية، والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات، منوّهاً بأن النقابة عملت على تطوير العمل النقابي لتجاوز السلبيات عبر ضبط حالات الفوضى في بعض الفروع، وتحسين الضبط المالي لفروع النقابة، وتنظيم شبكة الكترونية بين الفروع، وطباعة مستندات جديدة تمنع التزوير، مؤكداً على ضرورة تخصيص فرع النقابة بمقسم أرض لإقامة مشروع استثماري.

من جانبه أكد المحامي حيدر فرداوي رئيس فرع نقابة المحامين على إحداث نيابة عسكرية ثانية، وقاضي تحقيق عسكري، نظراً للكم الهائل من الدعاوى القضائية أمام قاضي الفرد العسكري، وتحويل قسم منها لمحافظة حمص، ما يحمّل المواطنين أعباء كبيرة في التنقل والسفر، فضلاً عن معالجة موضوع مكاتب بيع السيارات التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في حي غرب المشتل.

بدوره بيّن قائد الشرطة اللواء جاسم حمد أن قيادة الشرطة على استعداد تام لاستقبال الشكاوى من السادة المحامين ومعالجتها بشكل مباشر.