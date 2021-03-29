تجربة ودية ثانية لمنتخبنا أمام إيران بهدف تحسين الصورة

يخوض منتخبنا الوطني بكرة القدم ظهر غد الثلاثاء لقاء ودياً في مواجهة مضيفه منتخب إيران، وذلك على طريق تحضيره للمباريات الثلاث الأخيرة في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا (الصين2023)، وكأس العالم (قطر 2022) التي ستقام في شهر حزيران المقبل بطريقة التجمع.

منتخبنا الذي خاض يوم الخميس الماضي مباراته الودية الأولى أمام البحرين وخسرها بثلاثة أهداف لواحد بات مطالباً بتحسين الصورة بعيداً عن النتيجة في مباراة الغد، فما قدمه جميع اللاعبين، ومن خلفهم الجهاز الفني، لم يكن مرضياً، بل كان مخيباً للآمال في ظل توفير كل المتطلبات اللازمة للنجاح.

لكن الملاحظة التي يمكن الحديث عنها واستغرابها هي غياب أي تصريح أو تفسير من المدير الفني للمنتخب نبيل معلول للخسارة، واكتفاؤه بالصمت الذي فتح باب التكهنات حول أسباب هذا الأداء المهزوز دفاعاً وهجوماً دون مشاهدة أية لمسة تكتيكية أو خططية للكادر الفني برمته، كل ذلك أدى إلى تخوف كبير من جماهير كرتنا بأن يتعرّض منتخبنا غداً لهزيمة ثقيلة في ظل قوة المنافس الذي يمتلك عديد النجوم المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية.

وبكل موضوعية فإن منتخبنا اليوم ليس أمام الفرصة الأخيرة كما يحاول البعض أن يوحي، لكن الأكيد أن تكرار الأداء ذاته والخسارة ذاتها لن يكون مقبولاً، ومعالجة الثغرات التي ظهرت ليست مستحيلة، فالأسماء الموجودة قادرة على تدارك ما فات، وتقديم صورة مميزة.

المنتخب وفق رسالة المنسق الإعلامي خاض أمس حصة تدريبية على ملعب المركز الوطني في طهران شهدت همة عالية ونشاطاً منقطع النظير من قبل لاعبي المنتخب، ونفذوا عدة جمل تكتيكية طلبها منهم الكابتن نبيل معلول المدير الفني لمنتخبنا، حيث شارك في التمرين اللاعبون: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، شاهر الشاكر، عمرو ميداني، عبد الرزاق محمد، يوسف محمد، محمد فارس أرناؤوط، خالد كردأوغلي، عمرو جنيات، مؤمن ناجي، محمد الحلاق، محمد عثمان، محمد عنز، كامل حميشة، ثائر كرومة، محمد المرمور، مارديك مارديكيان، أحمد الأشقر، محمد ريحانية، محمود البحر، عبد الرحمن بركات، محمود المواس، أياز عثمان، مؤيد العجان، ورد السلامة، وانضم إليهم أيضاً اللاعب يوسف الحموي الذي التحق ببعثة المنتخب في طهران قادماً من دمشق بعد أن أُجريت له مسحة pcr ثانية وكانت نتيجتها سلبية.

“البعث“