تخفيض كميات تعبئة البنزين بنسبة 50% في دمشق مؤقتاً

دمشق – البعث

قررت لجنة المحروقات في محافظة دمشق تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة /التاكسي/ بنسبة /50/ بالمئة، وبالمدة المدة الزمنية السابقة نفسها نظرا لانخفاض عدد طلبات المحروقات الواردة إلى المحافظة.

وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق الدكتور أحمد نابلسي أنه تم تخفيض تعبئة البنزين لتصبح /20/ ليترا كل سبعة أيام للسيارات السياحية الخاصة، و/20/ ليترا كل أربعة أيام للسيارات العامة /التاكسي/، و/20/ ليترا للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والاردن كل /4/ أيام.

وأشار نابلسى الى أنه سيتم ايقاف تزويد الميكروباصات /السرافيس/ بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر، والاكتفاء بعمل باصات الشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة، حرصاً على استمرار تأمين خدمة النقل للمواطنين.

وأوضح نابلسي أن تطبيق القرار يبدأ اعتبارا من منتصف هذه الليلة لافتاً إلى أن هذا الاجراء مؤقت لحين وصول التوريدات النفطية الى سورية.