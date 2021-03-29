جماهير حطين تحتفي بتأهل سلتها للدوري الممتاز

اللاذقية- خالد جطل

أهدى لاعبو رجال حطين بكرة السلة لقب بطولة دوري الدرجة الثانية لجماهيرهم التي احتفت بهم بعد التأهل بجدارة إلى الدوري الممتاز عقب فوزهم في المباراة الختامية على فريق السكك بنتيجة 73/ 60، وفور نهاية اللقاء احتفت جماهير النادي بلاعبي فريقها الذي قدم مباريات قوية على مدار مرحلتي الذهاب والإياب، ونجح بتحقيق حلم عشاقه، والعودة للدوري الممتاز بعد غياب 7 سنوات عن التواجد مع كبار السلة.

مدرب الفريق الكابتن زياد خشفة أهدى اللقب لكل أبناء الأسرة الحطينية، مؤكداً لـ “البعث” أن مهمته كمدرب للفريق انتهت مع نهاية الموسم، وهو مستمر مع الفريق كلاعب للموسم القادم فقط، حيث سيعلن اعتزاله في نهايته، أما استمراره مع الفريق كمدرب فهو قرار يخص إدارة النادي، وبيّن خشفة أن الدوري الممتاز بحاجة للكثير من التحضير والاستعداد، ودعم الفريق بلاعبين يشكّلون إضافة له، ولابد من الدعم المادي والمعنوي للاعبين .

من جهته قال عدنان حبوش المشرف على الفريق: إن التأهل جاء نتيجة ثمرة تعاون الجميع على مدار سنتين متتاليتين، ووفق خطة وضعت أيام إدارة النادي السابقة، حيث توّجت بإحراز اللقب والتأهل للدرجة الأولى، وسعادتنا بأننا نجحنا بتحقيق الوعد الذي أطلقناه لجماهيرنا بأننا سنلعب ونقدم أفضل ما لدينا لنعود إلى مكاننا الطبيعي.

وكشف حبوش أن الجميع مطالب بالالتفاف حول الفريق ودعمه بالمرحلة القادمة وهي الأهم، حيث سيكون اللعب لكسر قاعدة “الصاعد هابط” من خلال التخطيط لبناء فريق ينافس ليبقى بين الأقوياء.