ظريف من طاجيكستان: القطبية الأحادية الغربية في النظام الدولي انتهت

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن دول القارة الأسيوية لها دور مهم في العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن فترة القطبية الأحادية الغربية في النظام الدولي قد انتهت.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، أوضح ظريف خلال لقاء مع سكرتير مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، على هامش مؤتمر قلب آسيا في طاجيكستان، “أهمية آسيا ودول المنطقة في المعادلات الحالية للعلاقات الدولية، مشيراً إلى نهاية فترة القطبية الأحادية الغربية في النظام الدولي”​​​.

وثمّن الأمين التنفيذي لمؤتمر “سيكا” كايرات ساريبال، حضور الجمهورية الإسلامية في نشاطات سيكا الإقليمية، كما قدم خلال اللقاء مع ظريف اليوم، نبذة عن برامج المؤتمر المستقبلية بما في ذلك التخطيط لعقد اجتماع وزراء خارجية وقمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة سيكا.

وتستغرق زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دوشنبة يومين، بهدف المشاركة في مؤتمر قلب آسيا (المقام على مدى يومي 29 و30 آذار) وإجراء مباحثات حول القضايا الثنائية مع كبار المسؤولين في جمهورية طاجيكستان.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف على هامش هذا المؤتمر مع وزراء خارجية أفغانستان وباكستان والهند وجمهورية أذربيجان.