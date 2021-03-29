منظمة طلائع البعث تكرم الفنان صباح فخري

استضاف مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون حفلاً غنائيا للأوركسترا الوطنية لمنظمة طلائع البعث بقيادة سليمان حرفوش على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون، تكريماً للفنان الكبير صباح فخري، بمشاركة أكثر من 300 طفل وطفلة ما بين كورال وعازفين موزعين بين الموسيقا العربية والآلات الوترية من مختلف مدارس دمشق بشكل جماعي وإفرادي عزفوا وغنوا باقة من أجمل أغانيه كـ “قدك المياس” و”الدلعونا” و”ابعتلي جواب” و”فوق النا خل” و”يامال الشام” و”القراصية” و”ياطيرة طيري”، وكانت روعة عزفهم وتغريداتهم تَعِد بالحفاظ على إرثه الغنائي، وأن الجيل الصغير مازال متمسكاً بالطرب الأصيل، كما تضمن الحفل عرض فيلم قصير تضمن مسيرة حياة الفنان صباح فخري الفنية التي استمرت قرابة السبعين عاماً وأبرز محطاتها الغنية بالعطاء والتأليف والتلحين والغناء والجوائز والتكريمات التي نالها.

وتحدث رئيس منظمة الطلائع د. محمد عزت عربي كاتبي أنه تقديراً من المنظمة لهذه القامة الوطنية والفنية والثقافية الكبيرة المتمثلة بصباح فخري من حقه علينا تكريمه، وقد جاءت هذه الاحتفالية انطلاقاً من مسؤولية الطلائع عن الطفولة في سورية، للتأكيد أننا سنحمل هذا الإرث الذي حمله على مر السنين لأنه يمثل الأصالة والتراث الحضاري، وهذه الاحتفالية هي رسالة شكر موجهة من أطفال سورية لهذا الفنان الكبير.

وأشار قائد الأوركسترا سليمان حرفوش إلى أهمية هذه الاحتفالية لفناننا الكبير من أجل تعريف أطفال سورية بتراثهم وهويتهم وتاريخهم الفني وتشجيعهم على غناء هذا النوع من الطرب الجميل.

وأوضح المدرب الموسيقي صموئيل الشماط أن الاحتفالية تحية حب وتقدير لمبدع سوري وصل فنه للعالم.

وبيّن مدرب الكورال فادي علي محمد أنه أمضى وقتا طويلاً مع الأطفال لتدريبهم على غناء أعمال الفنان الكبير بغرض تمكينهم من أداء هذا النوع من الأغاني وتحقيق نتيجة جيدة، إذ أن هناك أطفالا يحبون أداء الطرب الحلبي الذي يعتبر فخري أحد كبار رواده.

علاء العطار