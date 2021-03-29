من بوش الابن لـ بايدن… إستراتيجية “استنزاف” الشرق الأوسط

محمد نادر العمري

يمكن لأي مراقب ومتابع ومهتم بمسار التفاعلات والتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط مؤخراً، والحركة الروسية في الخليج، والزيارات التي يقوم بها وفد حزب الله إلى روسيا، يلمس جهود تتضمن وجود محاولة لتحريك المياه الراكدة في هذه الرقعة الإقليمية من النظام الدولي، بعدما وصلت الأمور إلى مرحلة الاستعصاء وعدم قدرة أي طرف دولي أو إقليمي على التقدم في إستراتيجيته لفرض قوته وتكريس نفوذه المطلق، أو رؤيته لمسار تطور الأحداث.

تعيش منطقة الشرق الأوسط منذ بداية ما سمي بـ “الربيع العربي” مرحلة غير مسبوقة وغير مألوفة، أُعيد فيها رسم خطوط التحالفات والصراعات بطريقة مختلفة عما عاشته بعد مرحلة الانهيار السوفييتي السابق، ومنذ عهد أوباما الثاني (2012_2016) في البيت الأبيض، وخصوصاً بعد فشل مشروعه الأساسي، حيث دخلت المنطقة مرحلة ما يمكن تسميته بـ “الاستنزاف”، وما تزال لغاية تاريخه، فعلى الرغم من انخراط دونالد ترامب في مسار تحالفي مختلف عن سياسة أوباما، فإن “إستراتيجية الاستنزاف” الأميركية بقيت على حالها. ولكي نفهم التوجهات الأميركية لتطبيق “إستراتيجية الاستنزاف” التي تبنتها إدارة أوباما واستكملها ترامب، وسعى بايدن للاستمرار في تطبيقها، لا بد من العودة إلى أهداف الإستراتيجية الأميركية في المنطقة بشكل عام منذ جورج بوش وحتى اليوم:

استخدام القوم بذريعة مكافحة الإرهاب

بعد 11 أيلول 2001، قامت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بتنفيذ خطة “طموحة” لتغيير شامل في الشرق الأوسط، يبدأ من العراق وينتشر كرقعة الدومينو إلى كل أنحاء الوطن العربي، لكن فشل الخطة وتسببها بكلفة مالية ضخمة قدرت بتريليونات الدولارات، وغرق الجيش الأميركي في المستنقع العراقي بفعل المقاومة، وانتكاس أهداف عدوان تموز 2006، فرضت كلها تغييراً شاملاً في الإستراتيجية الأميركية، وأدت إلى توقيع الاتفاقيات الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي في العام 2008.

في هذه الفترة، وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي ظل انخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعى الأميركيون أن الصين استطاعت أن تحقق قفزات هائلة على الصعيد الاقتصادي العالمي والجيوبوليتكي، وبدأت مراكز التفكير الأميركية ومنشورات الجيش الأميركي تتحدث عن أن تقدم الصين على الولايات المتحدة وتشكيلها تحدياً حقيقياً على صعيد القيادة العالمية هما مسألة وقت فقط.

ترتيب الشرق الأوسط “التوجه نحو آسيا”

مع مجيء أوباما إلى البيت الأبيض في العام 2008، كان أمامه مهمات ثلاث أساسية: احتواء الصين، وإخراج أميركا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت داخلياً بانهيار البنوك الأميركية، وتصفية التركة الثقيلة التي تركها له بوش في الشرق الأوسط.

هكذا، أعلن إستراتيجية “التوجه نحو آسيا”، التي تعني القيام بترتيبات تسمح بحفظ المصالح الأميركية في الشرق الأوسط من دون انخراط مباشر في ذلك تحت مسمى “القيادة من الخلف”، وتوجيه القدرات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية لاحتواء الصين، فانخرط الأميركيون في مشروع هيلاري كلينتون لتحقيق المصالح الأميركية وترتيب الشرق الأوسط، عبر التحالف مع الإسلام السياسي “الإخواني” (بقيادة تركية) لحكم العالم العربي، كبديل من “حلف الاعتدال” الذي تتزعمه السعودية، تحت عنوان ومسميات ما عرف لاحقاً بثورات “الربيع العربي”. ومع انتهاء عهد أوباما الأول، بدا أن مشروع هيلاري كلينتون فشل كلياً، وقد أدى فشله إلى انخراط أميركي أكبر في المنطقة، بدلاً أن يخففه لمصلحة “التوجه نحو آسيا”، وانتشرت الجماعات الإرهابية، وعاد الجيش الأميركي إلى العراق في العام 2014، بعد أن انسحب منه في العام 2011.

هكذا، تحول الأميركيون في عهد أوباما الثاني إلى “إستراتيجية الاستنزاف”، أي قيام الأميركيين بالاستفادة من “حرب الكل ضد الكل”، للاستفادة من تحقيق توازن عسكري يؤدي إلى استنزاف الروس والإيرانيين وسورية والمقاومة في قتال حتى الموت مع المجموعات المسلحة الإرهابية في سورية والعراق ولبنان.

إدارة التناقضات وافتعال الأزمات

مع فوز حملة إدارة الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، أبدى رغبته في الانسحاب من المنطقة، وفضل التفاهم مع الروس على ترتيبات تسمح له بالخروج من المنطقة للتفرغ لاحتواء الصين – بحسب أولويات الإستراتيجية الأميركية- كانت خطته تقضي بتفكيك التحالفات التي تشكلت خلال عهد سلفه باراك أوباما، وخصوصاً التحالف الصيني – الروسي والتحالف الروسي – الإيراني، وذلك عبر إعطاء مكاسب لروسيا في المنطقة العربية وأوكرانيا مقابل خروجها من التحالفات المتشكلة، ما يسهل مواجهة كل من الصين وإيران، وهي الخطة نفسها التي أدت إلى تضعضع “البريكس”.

واجهت إدارة ترامب عراقيل وتحديات عدة داخلية وخارجية منعت تطبيق الخطة الأولية، فكان الاستمرار في استنزاف الإيرانيين وحلفائهم عبر الوسائل الاقتصادية، وليس العسكرية، عبر سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي وصلت لقمتها مع رحيله، وهي سياسية شبيهة بالتي فعلها أوباما ولكن لم تكن بهذه الدرجة من التأثيرات.

مسك العصا من المنتصف

تجمع كل مراكز الدراسات أنه أمام بايدن بلاشك مهمات صعبة جداً خارجياً وداخلياً، فقد ترك له ترامب عالماً مختلفاً، لقد أدت قيادة الأخير للولايات المتحدة إلى مشاكل مع الحلفاء، وخروج من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، ومجتمع أميركي منقسم على ذاته، ارتفعت فيه نسبة العنصرية وجرائم الكراهية، وساد فيه الانقسام السياسي حتى طال العلم والجيش الأميركي وكورونا واللقاح، وكما يبدو لن يستطيع الديمقراطيون التخلص من سطوة ترامب الداخلية بسهولة. وعليه، وعلى الرغم من أن أولويات الإستراتيجية الأميركية ما زالت احتواء الصين وروسيا، لكن ماذا يفيد الأميركيين الانصراف إلى الردع والمواجهة الخارجية في وقت يتداعى الهيكل الداخلي؟.

هكذا، يبدو أن التهدئة وإدارة النزاع وتخفيف الانخراط اليومي الأميركي في شرق أوسط ملتهب، عبر ترتيبات سياسية تحفظ المصالح والنفوذ الأميركيين في المنطقة، كما تحفظ أمن “إسرائيل”، هي المسار الأفضل الذي يمكن أن يحقق لجو بايدن وإدارته أمرين: الأول التفرغ للأولويات الداخلية لتحقيق إنجازات تمهد للانتخابات النصفية في العام 2022 والانتخابات الرئاسية 2024، والآخر احتواء الصين التي بدأ اقتصادها يتعافى من جائحة كورونا، بينما لم يخرج الأميركيون من الجائحة بعد، وفي ذات الوقت احتواء الخطر الأكبر “روسيا الاتحادية”!.

يبدو هذا المسار منطقياً من الناحية العقلانية وحسابات “الربح والخسارة”، لكن تبقى العوائق أمامه مرتبطة بالآليات الهشة في قدرة إدارة بايدن وحلفائه الأوروبيين على احتواء روسيا، انطلاقاً من عدم رغبتهم في إعطائها دوراً أكبر في منطقة الشرق الأوسط، والضغوط الداخلية والحملات الإعلامية من الجمهوريين، والتي قد تفرمل اندفاعته وخطته الأولى في تخفيف التشنج والاقتتال في المنطقة.