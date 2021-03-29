ميليشيا “قسد” تختطف العشرات من مخيم الهول

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي حصارها مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه الميليشيا بدعم من قوات الاحتلال بريف الحسكة الشرقي منذ يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع قيامها بحملات مداهمة واسعة لخيم القاطنين في المخيم واختطاف العشرات منهم.

وأفادت مصادر محلية في الحسكة بأن ميليشيا “قسد” وبعد حصارها لمخيم الهول بالريف الشرقي للاجئين الذي يقطنه أكثر من 70 ألف شخص لليوم الرابع عبر العشرات من مسلحيها أقدمت اليوم على تنفيذ حملات مداهمة واسعة داخل المخيم واختطفت العشرات من قاطنيه بينهم نساء بذرائع مختلفة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” قامت منذ يومين بقطع جميع الطرق بين مدينة الحسكة ومخيم الهول للاجئين الذي يعيش قاطنوه ظروفا مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها فضلاً عن منعها القاطنين من الحركة داخل المخيم.

وكان العشرات من مسلحي ميليشيا “قسد” بدؤوا منذ صباح الأحد الانتشار في محيط مخيم الهول للاجئين وأقاموا 15 حاجزاً مسلحاً حوله تمهيدا لاقتحامه بمساعدة قوات الاحتلال الأمريكية وتنفيذ عمليات اختطاف واسعة في المخيم.

يأتي ذلك فيما أصيب عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.

وقالت مصادر محلية: إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت اليوم في الشارع العام جانب أحد المقاهي في مدينة رأس العين ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالاً فيما بينها على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة حيث قتل وأصيب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عدد من الإرهابيين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة.