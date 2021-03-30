الاحتفال بيوم الطالب.. إطلاق الخدمة الالكترونية لتبسيط الاجراءات في جامعة دمشق

دمشق – فداء شاهين:

احتفل الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالذكرى الحادية والسبعين ليوم الطالب العربي السوري على مدرج كلية الطب البشري في جامعة دمشق، بمشاركة ممثلين عن الطلبة في جميع الجامعات والدارسين خارج سورية، بحضور الرفاق رئيس مكتب الشباب المركزي الدكتور عمار ساعاتي ورئيس مكتب التعليم العالي والبحث العلمي المركزي الدكتور محسن بلال ووزير التربية الدكتور دارم طباع.

وأكد الرفيق ساعاتي أن الطلبة كانوا رفاق درب على مدى عقود حاول فيها الاتحاد ولايزال أن يكون البوتقة الحاضنة لآمال الشباب ورؤاهم وتطلعاتهم، بوتقة انطلقت فيها أيامهم بكل ما فيها من ألم وجهد وطموح ومثابرة وعمل، وحمل الطلبة الكتاب بيد والسلاح باليد مدافعين عن مكتسباتهم ومنشآتهم في وجه الحرب الإرهابية التي حاولت سرقة أحلامهم ومستقبلهم فكانوا لها بالمرصاد بمتابعة التحصيل العلمي والدفاع عن الوطن، فمنهم من أعطى بتضحياته دروس الوفاء والوطنية في أعلى درجاتها، فكانت الشهادة وسام أضيف إلى ما قدّمه أبناء الاتحاد من تضحيات في السنوات العشر الأخيرة، وتضحياتهم، وباسل الجيش، حققت النصر، فمعظم المناطق حررت وفشل الإرهاب في تحقيق مخططاته، فلذلك قام المتآمرون بممارسة الإرهاب الاقتصادي محاولين خنق المواطنين والضغط عليهم.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن الاحتفال بالذكرى يأتي في ظل الصمود العربي السوري الذي أدهش العالم طوال سنوات الحرب، مبيناً أهمة دور منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سورية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية لتوضيح النهج المبدئي والمواقف الوطنية والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.

وأشارت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان إلى أن المرحلة السابقة حفلت بفيض كبير من عطاءات القائد المفدّى السيد الرئيس بشار الأسد تركزت على جملة من المراسيم النوعية والقوانين ذات العائد الكبير على الحياة الطلابية، والتي ساهمت في تخفيف المعاناة والحد من أثر الضغوطات وساعدت على متابعة التحصيل الدراسي بل والتفوق والتميز في شتى المجالات، وأضافت: طلبة سورية هم صناع الانتصار والتصدي لأعتى هجمات العدوان والطغيان فكان الطلاب على مقاعد الدراسة الجامعية والأبطال في خنادق المواجهة.

وأعلنت سليمان في هذه المناسبة عن البدء بافتتاح المركز التوجيهي لتمكين الطلاب والإرشاد والريادة متعلق بدعم الطلاب خلال مسيرته الجامعية والمهنية، إضافة إلى إطلاق الخدمة الالكترونية عبر نافذة مركز خدمة المواطن الخاصة بالطلبة في جامعة دمشق التي تتضمن الحصول على ثلاث وثائق “الحياة الجامعية وكشف العلامات ووثيقة تأجيل الخدمة الإلزامية” على أن تكون في كل الجامعات بعد تجربتها في جامعة دمشق.

وبين رئيس مكتب الثقافة والاعلام المركزي المهندس عمر جباعي أن الفعالية تعني الكثير لطلبة الجامعات السورية والدارسين خارج سورية التي تزامنت مع إطلاق الفعاليات المركزية لمدة أسبوع في كل الجامعات، ولاسيما أن الطالب السوري قدم نموذج مشرف من الصمود على مقاعد العلم والمعرفة.

ولفت الطالب فؤاد كحيلة من كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة تشرين إلى أنه تم تصميم تطبيق بناء على رغبة الطلبة وتم تسميته بهدف “التعليم – التواصل- الوصول”.

وتضمنت الاحتفالية التي بثت في جميع المدن الجامعية عبر موقع وصفحات الاتحاد الوطني لطلبة سورية إطلاق المنصة الالكترونية Ecsc.gov.sy لتبسيط الاجراءات في جامعة دمشق، حيث تم عرض مسيرة السيد الرئيس عندما كان طالباً في كلية الطب البشري بجامعة دمشق.