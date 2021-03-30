التفاؤل يحيط برجال كرة الحرية رغم جبل الديون الجاثم

حلب – محمود جنيد

أعاد التعادل الإيجابي الذي حققه فريق الحرية أمام جاره الاتحاد في المباراة الودية التي جمعت الطرفين يوم السبت الفائت شيئاً من بقايا الثقة بإمكانية عودة الفريق بهوية جديدة بعد استئناف الدوري الممتاز بكرة القدم، بينما ما زال رئيس النادي نور الدين تفنكجي مصراً على أن الأمل ما زال مشرقاً في سماء التفاؤل بقدرة الفريق على الهروب من شبح الهبوط، رغم الفاقة المادية التي تخيّم على واقع النادي ويعلم بها الجميع، ومنهم فريق الرجال الذي لن تصرف دفعة جديدة من مستحقاته قبل منتصف نيسان المقبل.

وكشف تفنكجي لـ “البعث” أن حجم المديونية المتراكمة التي استلم عليها زمام الأمور الإدارية في نادي الحرية يبلغ 527 مليون ليرة، تم تخفيضها قليلاً بعد استلام دفعة من العوائد الاستثمارية، لكن كتلة الدين بقيت ضخمة، وتحتاج إلى تدابير عظيمة للتقليل من آثارها.