حيل لحماية الأسنان من الاصفرار

من الضروري تنظيف الأسنان باستمرار لحمايتها من التسوس، ولتجنب التهابات الفم مثل أمراض اللثة، بالإضافة إلى أنها تساعد على الحفاظ على رائحة النفس منعشة، وبالرغم من ذلك فإن استخدام الفرشاة بشكل خاطئ قد ينتج عنه العديد من المشكلات بالفم. لذا فيما يلي سنعرفكم إلى أفضل الطرق لتنظيف الفم والأسنان:

-استخدام الخيوط لتنظيف أسنانك، مع الحرص على ألا يفوتك سن واحد.

-استخدام أداة تنظيف الأسنان المعدنية، حيث تعمل على إزالة طبقة البلاك التي ينتج عنها مشاكل صحة الفم.

-الحرص على تنظيف اللسان، لأن لسانك يحتفظ بالكثير من البكتيريا التي يمكن أن تؤثر على أسنانك.

-الحرص على نظافة فرشاة الأسنان قبل وضع معجون الأسنان عليها.