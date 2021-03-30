طفل يخيم عاماً كاملاً لجمع تبرعات لدار مسنين

احتفى طالب بريطاني يُدعي ماكس ووسي يبلغ من العمر 11 عاماً، بمرور عام على إقامته في خيمة بحديقة منزله لجمع الأموال لدار رعاية للمسنين كانت تعتني بصديق لعائلته يُدعى “بريك أبوت” قبل وفاته متأثراً بمرض السرطان في شباط من العام الماضي. وأقام ماكس في خيمة كل ليلة منذ يوم 28 آذار 2020، واستلهمت حملته JustGiving من صديقه وجاره بريك، 74 عاماً، حيث كان مغامراً متحمساً وعاشقاً للرياضة في الهواء الطلق، والذي أهدى له خيمته كهدية قبل وفاته، قائلاً له: “عدني بأن تكون لديك مغامراتك الخاصة فيها”، وفقاً لصحيفة “مترو” البريطانية. ومنذ ذلك الحين، جمع ماكس الذي يعيش في براونتون أكثر من 280 ألف جنيه إسترليني، بعد أن تحدّى كل حالات الطقس السيئ، بما في ذلك موجة البرد التي سجلت أدنى درجات الحرارة في المملكة المتحدة منذ عقد من الزمان.

وأمضى ماكس عيد ميلاده وليلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة نائماً في خيمته يشجع الأطفال من جميع أنحاء العالم على التخييم في حديقتهم ليلة السبت احتفالاً بإكماله سنة كاملة في الخيمة، وقال ماكس في رسالته للأطفال: “إنه لأمر مدهش.. سيحصل الأطفال في أمريكا وعبر أوروبا وآسيا وأستراليا على فرصة الانضمام.. سيكون الأمر ممتعاً للغاية، ويمكنهم اختيار جمع الأموال للمؤسسة الخيرية التي يختارونها”. ولا ينوي ماكس التوقف عن النوم في الخيمة بوقت قريب، وبمناسبة مرور عام على مغامرته، قرّر العمل على زيادة الوعي بالصحة العقلية للأطفال أثناء الإغلاق، فقد أصبح يعرف ما تعنيه العزلة عن الأصدقاء، وعدم القدرة على ممارسة الرياضات الجماعية.