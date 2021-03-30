غياب تنفيذية الريف عن مجلس المحافظة يفتح باب التساؤلات!

ريف دمشق- علي حسون

استغرب أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق الغياب الدائم لرئيس تنفيذية ريف دمشق للاتحاد الرياضي عن حضور الجلسات، وخاصة أن هناك يوماً محدداً في الجلسات لمناقشة الواقع الرياضي في المحافظة.

هذا الاستغراب لم يأت من فراغ، لاسيما أن مداخلات الأعضاء ركزت على ضرورة دعم الأندية من أجل النهوض بالواقع الرياضي كون المحافظة لديها خامات وأبطال في مختلف الألعاب، إلا أن عدم اكتراث واهتمام الاتحاد الرياضي في الريف بالتواجد والسماع لمطالبات ومداخلات المجلس حدا بأعضاء من المجلس لطرح تساؤلات منطقية: أين رئيس اللجنة التنفيذية عن المجلس؟ ولماذا يتقصّد تهميش مجلس المحافظة وكأنه غير معني بما يدور من مناقشات ومعاناة أندية الريف؟.

الحديث عن ضرورة حضور رئيس اللجنة التنفيذية جاءت بعد ما أعلنه محافظ الريف المهندس معتز أبو النصر جمران عن دعم المحافظة للأندية الرياضية في الريف، وخاصة أنه وافق على منح 4 ملايين لأربعة أندية خلال حضوره المجلس، مؤكداً على تقديم الدعم للأندية الرياضية بالتوازي مع الوضع الخدمي، فالرياضة في الريف تستحق أن تتطور أكثر كونها زاخرة بالأبطال المتميزين على الساحة الرياضية .

دعم المحافظ لاقى ترحيباً من جميع أعضاء المجلس في ظل الظروف الراهنة، وضعف الإمكانيات، ليهمس أحد أعضاء المجلس: أليس من الأجدر أن يحضر رئيس الفرع الرياضي ليسمع هذا الكلام من المحافظ، لعله يصاب بعدوة إيجابية ويندفع باتجاه الوقوف مع الأندية، وتأمين المستلزمات المطلوبة، وخاصة أن هناك أندية لديها مشاركات، وتحقق نتائج على مستوى القطر، وفي الوقت ذاته توجد أندية نائمة، إلا أنها تحظى بقيمة المبلغ الزهيد نفسها المخصصة لكل ناد من الاتحاد الرياضي ألا وهو 100 ألف ليرة فقط، مئة ألف ليرة توزع على كل ناد في بداية كل عام بغض النظر عن التدقيق والأخذ بعين الاعتبار ما حققه النادي مما يعتبره رؤساء أندية ظلماً وإجحافاً بحقها كونها تمتاز بالمشاركات بأكثر من لعبة .

وبالعودة لمجريات الجلسة، وبعد مطالبة أعضاء المجلس بإحداث ناد خاص بالمحافظة أسوة بالمدينة، وخاصة أن الأرض موجودة منذ سنوات، يوضح رئيس المجلس صالح بكرو أن الاتحاد الرياضي العام وعد بتخصيص جزء من البناء الذي يعتزم الاتحاد إنشاءه على الأرض المخصصة كونها عائدة للاتحاد .

وبيّن المحافظ أن المحافظة ستقف وتدعم نادي الحرجلة الذي استطاع أن يصل إلى مصاف الدرجة الممتازة بكرة القدم، وذلك بعد أن يتغير اسمه إلى نادي ريف دمشق.