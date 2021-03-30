كرة المجد جاهزة لإياب الدوري وطموحها التأهل للممتاز

تسير كرة المجد بخطا ثابتة نحو العودة لمكانها الطبيعي في الدوري الممتاز، حيث باتت مسألة العودة مرتبطة بمدى توفيق الفريق في مباريات الإياب (التي تنطلق يوم الخميس المقبل) في دوري الدرجة الأولى.

الفريق نجح في تحقيق العلامة الكاملة بنهاية مرحلة الذهاب ولم يتعرّض لأية خسارة، وحقق خمسة أهداف، ولم يتلق أي هدف، حيث فاز على المحافظة واليقظة بهدف وحيد، وعلى العربي بثلاثية نظيفة، والفريق سيلعب في مرحلة الإياب مباراة واحدة في السويداء مع العربي، كما سيلعب مع المحافظة على ملعب الجلاء، ومع اليقظة على ملعب المحافظة.

رئيس النادي صلاح رمضان أكد لـ “البعث” أن الفريق يسير بهدوء من أجل العودة لدوري الأضواء، فإدارة النادي عازمة على تحقيق هذا المطلب، رغم أن النادي لديه الكثير من الهموم والصعوبات، أهمها المالية، في ظل المعاناة التي تعيشها جميع الأندية، مبيّناً في الوقت نفسه أن الفريق تحضّر بشكل جيد لمرحلة الإياب التي ستكون فيها المباريات مختلفة عن الذهاب، فجميع الأندية تمتلك فرصة احتمالات الصعود بنسبة 50%، ولا يوجد فريق متميز عن الآخر كون الفارق ليس كبيراً بالنقاط، مضيفاً: نسعى للمحافظة على موقعنا، أو على الأقل لحجز إحدى بطاقتي التأهل للدور النهائي، لاسيما أننا نجحنا باستعادة بعض لاعبي النادي الذين كانوا يلعبون بأندية أخرى ضمن عقود الرعاية، وهذا يزيد من قوة الفريق بما تبقى له من مباريات، ونأمل أن يستطيع الجميع تحقيق ما تصبو إليه الجماهير برؤية النادي بين كبار الأندية.

من جهته مدرب الفريق هشام شربيني أشار إلى أن الفريق نجح في مرحلة الذهاب بالقبض على صدارة ترتيب المجموعة بفضل العمل الجماعي، موضحاً: سندخل مرحلة الإياب الخميس المقبل ونحن في أتم الجاهزية، خاصة بعد أن أمنت إدارة النادي كافة مستحقات اللاعبين من الرواتب، وسنحاول في مرحلة الإياب التركيز على جمع أكبر عدد من النقاط قبل الوصول للمباريات المقبلة التي قد تشكّل خطراً علينا، كون جميع الفرق مازال لديها الأمل بالمنافسة على نيل إحدى بطاقتي التأهل للدور الحاسم، ونحن لا نريد إضاعة جهد موسم كامل، بل طموحنا الارتقاء بالفريق، والتأهل للدوري الممتاز.

عماد درويش