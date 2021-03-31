إيقاف بطاقات 7530 مركبة عامة تستجر المازوت ولا تعمل

حلب – معن الغادري

قررت لجنة نقل الركاب المشترك في حلب إيقاف بطاقات 7530 مركبة عامة تستجر مادة المازوت المدعوم ولا تعمل على أرض الواقع، من بينها 6975 مركبة عاملة على خطوط السير بحلب ومسجلة في مديرية النقل ولم يتم تجديد موافقاتها – منها 114 سيارة سائحة عامة تعمل على خطوط خارجية – في حين تم إحصاء 555 مركبة عامة مسجلة على خطوط (شارع النيل – الحمدانية – حلب الجديدة – هنانو – الراموسة) ولا تعمل بشكل فعلي، وتم إحصاؤها خلال فترة أسبوع عبر اللجان الميدانية . وأوضح محافظ حلب حسين دياب أن هذه الإجراءات تأتي بعد دراسات مكثفة، وجولات ميدانية من قبل لجنة تم تشكيلها وتكليفها بمراقبة خطوط النقل الداخلية، مشيراً أن عمل اللجنة مستمر لإحصاء باقي الخطوط، وسيتم حرمان ومحاسبة المركبات التي لا تعمل بشكل فعلي. وبموازاة ذلك تم تخفيض كميات الوقود بنسبة 50% قررت اللجنة تعبئة المخصصات اليومية للمركبات العامة في المدينة (الميكروباصات) كل يومين مرة ضمن وفق الأرقام الفردية والزوجية .. وذلك بعد الساعة الخامسة مساء.