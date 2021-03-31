اكتمال التحضيرات لانطلاق كأس السيد الرئيس بكرة الطاولة

تشهد صالة الجلاء في العاصمة دمشق غداً انطلاق منافسات بطولة كأس السيد رئيس الجمهورية بكرة الطاولة للرجال والسيدات التي تستمر لثلاثة أيام بمشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات من كافة المحافظات.

رئيس اتحاد اللعبة بسام خليل أشار لـ “البعث” إلى مشاركة 48 لاعباً ومثلهم من الإناث في هذه البطولة، يضاف إليهم عدد من اللاعبين واللاعبات الناشئين الذين أحرزوا المراكز الأولى في بطولة الجمهورية التي اختتمت الأسبوع الماضي، سيتنافسون على لقب البطولة التي لم تقم منذ عامين، وسيتم توزيع اللاعبين واللاعبات المشاركين على ست مجموعات، يتأهل منهم 24 لاعباً، و24 لاعبة للدور الثاني، لينضم إليهم أبطال آخر بطولة للجمهورية التي أقيمت عام 2018 لإكمال العدد إلى 32، لتقام المباريات اعتباراً من هذا الدور وحتى النهاية بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة.

وأضاف خليل: اتحاد اللعبة اتخذ كافة الإجراءات من أجل إنجاح البطولة التي تشارك فيها نخبة من لاعبي ولاعبات الطاولة السورية، والتي حظيت باهتمام المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، كما تم تشكيل كافة اللجان الخاصة بتنظيم البطولة، وستقام بطريقة مريحة لكافة المشاركين فيها، حيث تم تأمين إقامة لائقة للاعبين واللاعبات، وللمرة الأولى تم تأمين رعاية رسمية لها من قبل عدد من الشركات، منها بنك الأردن وستاج للتجهيزات الرياضية، وحناوي للأدوات الكهربائية، واليانا للتطوير العقاري، وسيتم في نهاية البطولة تقديم جوائز قيمة للمراكز الثلاثة الأوائل من كل فئة، ونأمل أن تكون البطولة فأل خير لكرة الطاولة على مستوى الرجال والسيدات.

الجدير بالذكر أن اللاعب يامن دندل (نادي الطلبة) تمكّن من الفوز بلقب البطولة عام 2018 على حساب عبيدة ظاظا (حماة)، في حين حلّ أحمد دبساوي (دمشق) ثالثاً، في حين توّجت هند ظاظا (دمشق) بلقب السيدات، تلتها إيمان محمد، ثم شقيقتها سوزان محمد.

عماد درويش