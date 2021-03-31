«التعاون الاقتصادي والتنمية» ترفع توقعاتها للنمو العالمي

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6% في 2021، بعدما كان 4.2%، معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة: “تحسّنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعّالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيّف بشكل أفضل مما كان متوقعاً مع القيود المفروضة”.