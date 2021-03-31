تكريم فريق شباب حماة.. والمبادرة من ناد خاص!

حماة – منير الأحمد

أقام نادي عالم الرياضة الخاص حفلاً تكريمياً للاعبي فريق حماة الحائزين على مراكز متقدمة خلال المشاركة في بطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ لفئة الشباب التي أقيمت مؤخراً في محافظة اللاذقية.

وخلال الحفل الذي أقيم في مقر النادي، تحدثت رئيسة مكتب الشباب في فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رضية سقر عن أهمية الرياضة، وعن دور الرياضيين في بناء الوطن والارتقاء بالمجتمع، وعن المكتسبات والمكرمات التي نالتها وتنالها الرياضة السورية، مشيرة إلى أن تكريم هؤلاء اللاعبين يأتي تقديراً للجهود والمستويات المتميزة التي قدموها خلال بطولة الجمهورية.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون إلى أهمية دور البيوتات الرياضية في اكتشاف وصقل المواهب في الكثير من الألعاب الرياضية، خاصة ألعاب القوة، وهذا ما ظهر بوضوح في بطولة الجمهورية الأخيرة بالكيك بوكسينغ، حيث تألق فيها لاعبو المحافظة ونافسوا بقوة على مراكز متقدمة، ومعظمهم يتدرب في بيوتات رياضية خاصة، موضحاً أن التكريم ضرورة ملحة في الظروف الحالية لتحفيز اللاعبين على المثابرة والاجتهاد.

أما مالك نادي عالم الرياضة مزيد سراقبي فبيّن أن تكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات يعد رسالة تحفيز لجميع لاعبي النادي حتى يحذوا حذوهم، ويسيروا على النهج نفسه، ويحققوا البطولات، ليظل النادي دائماً وأبداً في المكانة التي يستحقها، فيما عبّر بطل الجمهورية إبراهيم سراقبي عن سعادته بهذا التكريم لأنه يشكّل حافزاً معنوياً كبيراً لتطوير مستواه، وتحقيق نتائج جيدة في البطولات القادمة، سواء المحلية أو الخارجية، داعياً إلى الاهتمام بهذه اللعبة العريقة لأنها يمكن أن تدخلنا إلى أبواب العالمية، فيما أشار اللاعب محمد ربوع إلى وجود الكثير من المواهب والخامات برياضة الكيك بوكسينغ في حماة، لكنها بحاجة إلى اهتمام ومتابعة ودعم معنوي ومادي.