رد مكاتب السياحة والسفر على “هيئة الإشراف على التأمين تكشف والسياحة نائمة”

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 22/3/2021 تحت عنوان ” هيئة الإشراف على التأمين تكشف والسياحة نائمة” بقلم الصحفي: قسيم دحدل

نبين لكم التالي:

إن عمل وكالات السفر وفق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2009 انحصر بقطع تذكرة سفر على خطوط الطيران العاملة في سورية، وموضوع بوالص التأمين الصحي للمسافر هي شأن خاص بين المسافر وشركات التأمين، ولكن في بعض الحالات تقوم وكالات السفر بتأمين هذه الخدمة الإضافية بناء على طلب ورغبة المسافر عن طريق شركات التأمين السورية، ونتيجة إغلاق المكاتب المحلية لشركات الطيران الدولية والحظر الجائر على مؤسسة الطيران الوطنية، والذي نتج عنه عدم قبول السفارات الخارجية وشركات الطيران الدولية بوالص التأمين الصادرة عن شركات التأمين الوطنية، ونتيجة العقوبات الظالمة المفروضة على سورية اضطر المسافر، وبالتالي وكالات السفر بناء على حاجة المسافرين وعلى نطاق محدود إلى اعتماد بوالص التأمين الصادرة عن شركات تأمين دولية، ومع بداية عام 2021 دعتنا وزارة السياحة لاجتماع في مقر هيئة الإشراف على التامين ضم ممثلين عن شركات التامين الوطنية، علمنا خلاله بقيام هذه الشركات بالتعاقد مع شركات تأمين دولية لإصدار بوالص مقبولة خارجياً، علماً أن الموضوع علاقة خاصة بين شركات التامين والمسافر وخدمة تأمين هذه البوالص من قبل وكالات السفر تعتبر إضافية على الأعمال الموكلة إليها.

ختاماً ونظراً لكون صحيفتكم من الصحف ذات المصداقية والموثوقية العالية لدينا كنا نأمل وكما عهدناكم العودة إلى اتحاد غرف السياحة أو المديرية المختصة في وزارة السياحة لمعرفة الإجراءات المتخذة حيال هذا الموضوع قبل نشره، كما نتمنى على محرر المادة التأكد مما قمنا من إجراءات قبل اتهامنا بصفة غير موجودة في قاموس عملنا مطلقا.

والاتحاد ووزارة السياحة على أتم الاستعداد لأي استفسار أو تساؤل خاص بعمل الوزارة والقطاع السياحي.

رئيس شعبة مكاتب السياحة والسفر في اتحاد غرف السياحة

يسار كيوان