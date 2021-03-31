كيك بوكسينغ السويداء يتفوق رغم نقص التجهيزات

السويداء – زياد عامر

استطاعت رياضة الكيك بوكسينغ في السويداء تحقيق التفوق في حضورها على خارطة الرياضة المحلية عبر كل المحطات، وآخرها بطولة الجمهورية للشباب والشابات التي أقيمت في محافظة اللاذقية، حيث حصلت على المركز الثالث في الترتيب العام بثلاث ذهبيات، وست فضيات، وبرونزية واحدة.

رئيس اللجنة الفنية في المحافظة أسامة الحلبي أرجع في حديث لـ “البعث” أسباب التطور الحاصل للانسجام مع عضو اتحاد اللعبة المشرف على المحافظة، والعمل معاً لتطوير عدة مراكز تدريبية، مع إقامة معسكر تدريبي قبل البطولة، وتوزيع اللاعبين واللاعبات على أساليب القتال المعتمدة من قبل الاتحاد حسب الإمكانيات البدنية والفنية.

وأشار الحلبي إلى أن اللعبة موجودة في أندية العربي، وعرمان، والشبيبة،و الثعلة، وشهبا، وغيابها في نادي الكفر كان بسبب قرار مجلس إدارة النادي بإلغائها، ما دفع اللاعبين واللاعبات للتوجه إلى مدينة السويداء لمتابعة التدريب.

وعن أهم الصعوبات التي تعاني منها اللعبة بيّن الحلبي: أضحت قيمة إذن السفر للمشاركة في البطولات لا تتناسب مع الأسعار الحالية، إضافة لعدم وجود التجهيزات المعتمدة خلال البطولات الرسمية بسبب غلاء أسعارها، فضلاً عن ارتفاع أجور النقل بين القرى وأماكن التدريب التي أرهقت اللاعبين واللاعبات.

من جهته عضو اتحاد اللعبة زاهر التقي أثنى على عمل اللجنة الفنية، وانسجامها وتعاونها مع الاتحاد، واتباعها خطة متوافقة مع خطته لتكون النتائج مبشرة بمستقبل واعد لهذه اللعبة المتنامية الشعبية.