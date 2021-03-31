مدرجات ملعب الحمدانية تلبس حلتها الحمراء.. وباركيه الصالة الدولية قيد الإنجاز

حلب – محمود جنيد

وسط حالة من الجدل، لماذا اللون الأحمر؟ أليس في حلب غير ناد واحد، من جانب مناصري نادي الحرية وبقية الأندية الحلبية، هو الاتحاد صاحب الألوان الحمراء المميزة لقمصان رياضات النادي، تستمر أعمال مشروع تركيب الكراسي الحمراء على مدرجات ملعب الحمدانية في حلب، حيث تم فرش الكراسي على كامل مدرجات الملعب، مع تثبيت معظمها، وبقيت مدرجات الجهة الشمالية خلف المرمى التي تحتاج، حسب تأكيد مدير المدينة الرياضية في حلب سعد الدين قرقناوي لـ “البعث”، لفترة حوالي ثلاثة أسابيع لتثبيت الكراسي، ومعها يكتمل المشروع الذي تداخلت على ألوان مقاعده الحمراء أخرى باللون الأبيض تم تركيبها في السدة الرئيسية، والمنصتين المحاذيتين يميناً ويساراً، كما لاحظنا خلال زيارتنا الميدانية للملعب.

وأشار قرقناوي إلى أن أعمال مشروع تركيب الكراسي كان من الممكن إنجازها بسرعة أكبر لولا الانقطاعات الطويلة بالتيار الكهربائي التي تجبر ورشة العمل على الانفضاض باكراً.

من جهة أخرى، تواصل الورشات الفنية عملها بتركيب الأرضية الباركيه لصالة الحمدانية الدولية فوق الطبقة الارتكازية التي تم إنجاز أعمال فرشها تحت الباركيه، ومن المتوقع أن ينجز العمل في غضون شهر.