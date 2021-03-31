“مستجدات القضية الفلسطينية وارتباطها بتطورات المنطقة” في محاضرة

دمشق-صلاح الدين إبراهيم:

ألقى الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد اليوم محاضرة تحت عنوان “مستجدات القضية الفلسطينية وارتباطها بتطورات المنطقة”، نظمتها مؤسسة القدس الدولية” سورية” بالتعاون مع اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني وتحالف القوى الفلسطينية، وذلك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

واستعرض عبد المجيد الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة، مؤكداً ضرورة مقاومة المخططات الصهيوأمريكية والوقوف في وجه المتآمرين على القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية، مشيراً إلى دور قوى المقاومة في مواجهة هذه المخططات، وقال: إن الأرض هي جوهر الصراع مع العدو الصهيوني، وصراعنا معه صراع وجود، مشيراً إلى أن الاتصالات المكثفة مؤخراً تأتي في أطار خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لما يسمى “الشرق الأوسط الجديد”، لافتاً إلى أن ما يتم إعداده من مخططات خطيرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التطبيع وتقديم المزيد من التنازلات واستخدام بعض الأنظمة العربية لاحتواء الأوضاع الفلسطينية والضغط على القوى الفلسطينية لتغطية هذه المخططات، مؤكداً أن هذه المخططات هدفها الإبقاء على كيانين منفصلين في قطاعي غزة والضفة الغربية، وحكم ذاتي جزئي فيهما يرتبطان مع مصر والأردن، وحل اقتصادي بإعطاء مساعدات للفلسطينيين، موضحاً انه بعد طي القضية الفلسطينية من خلال هذا المخطط ستسعى الولايات المتحدة وكيان الاحتلال للنيل من دول وقوى محور المقاومة ومحاولة إخضاعها للمشروع الأمريكي عبر الضغوطات والابتزازات أو الاستنزاف العسكري والاقتصادي.

وأضاف عبد المجيد: إن أهم الأهداف التي كانت وراء الحرب الكونية على سورية ترمي إلى القضاء على دول وقوى محور المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن إقامة الفعاليات والمحاضرات والندوات التي تتناول الأوضاع الفلسطينية بشكل دائم بدمشق تعبر عن الترابط المصيري بين القضية الفلسطينية وسورية والتزام شعبها ووفائه تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ونوّه بأن هذا التكامل بين كل قوى المقاومة في المنطقة هو الطريق لإفشال صفقة القرن، وكل المخططات التي تستهدف قضيتنا وأمتنا، مؤكداً أن “الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله ومكوناته الوطنية يواجه “الصفقة” وخطط الضم، وسيواصل نضاله العادل ومقاومته الباسلة مدعوماً من كل شرفاء أمتنا وأحرار العالم.

حضر المحاضرة مدير عام مؤسسة القدس الدولية “سورية” الدكتور خلف المفتاح ورئيس اللجنة الشعبية اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط، وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية وحشد من المهتمين.