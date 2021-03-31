28.6 مليار إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من مؤسسات التمويل الصغير

دمشق – البعث

بلغ إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير 28.6 مليار ليرة سورية في عام 2020 مقارنة بـ 18.4 مليار ليرة عام 2019 وبمعدل نمو 55%.

وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر اليوم عن مصرف سورية المركزي فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع تجارة الجملة والمفرق 11.2 مليار ليرة خلال عام 2020 وبمعدل نمو 100% مقارنة مع عام 2019، وبلغت لقطاع الخدمات الأخرى 8.1 مليار ليرة وبمعدل نمو 51%، أما تسهيلات قطاع الزراعة فبلغت 3.8 مليار ليرة وبمعدل نمو 67%.

وأشار التقرير إلى انخفاض حجم التسهيلات المقدمة لقطاع الاستثمارات العقارية ليبلغ 3.9 مليار ليرة وبمعدل انخفاض 8% مقارنة مع عام 2019.