“أسبوع اللقاح الروتيني” يستهدف ٩٠% من نسب التغطية

دمشق _ حياة عيسى

“اللقاح صحة واطمئنان” تحت هذا العنوان أطلقت وزارة الصحة ورشة عمل حول “حملة أيام التلقيح الوطني” بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، وذلك من ٥ ولغاية ١٣ نيسان الحالي لاستهداف الأطفال دون سن الخامسة.

مدير الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور فادي قسيس بين في حديثه لـ”البعث” أن أسبوع اللقاح الروتيني هو أسبوع إقليمي يضم شرق المتوسط بهدف رفع نسب التغطية للوصول إلى نسبة تلقيح ٩٠% لنكون بالجانب الآمن من الحماية، لاسيما أنه تم الكشف عن نسب تغطية متدنية نتيجة “وباء كورونا” حيث تبين أن هناك ٧٧ ألف طفل متسرب، لذلك لابد من إطلاق أسبوع اللقاح الروتيني للتدقيق على بطاقة اللقاح لضمان تغطية عالية ومناعة كاملة.

من جانبها الدكتورة رزان طرابيشي مديرة برنامج اللقاح الوطني بينت أن الهدف من اللقاح الروتيني خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة وخفض معدل مراضاتهم، لذلك لابد من متابعة المتسربين لكافة الأطفال دون سن الخامسة للوصول إلى متابعة أكثر من /٢/ مليون طفل متابع ومؤمن بأخذ كافة اللقاح المخصص له، مبينة أن تنفيذ الحملة يتم من خلال المراكز الصحية الثابتة التي يبلغ عددها /١٠٠٠/ مركز، بالإضافة إلى /٦٥٥/ نقطة طبية محدثة وحوالي /٥٦٨/ فريق جوال، في حين بلغ عدد العاملين الصحيين المشاركين /٩٤٦٨/ عنصر منهم /٤١٦٤/ عنصر في المراكز الصحية و/٢٧١٩/ عنصر في الفرق الجوالة، وعدد المشرفين على الحملة /٦٥٠/ مشرف.

يشار إلى أن اللقاح آمن ومتوفر في المراكز الصحية والفرق الجوالة، ولا تمنع الأمراض الشائعة البسيطة كالإسهال وارتفاع الحرارة البسيط أو الرشح أو إعطاء الأدوية من التلقيح.