القلعة في مصاف كرة الصالات الأولى.. والطموح كبير

حلب- محمود جنيد

حسمَ فريق القلعة تأهله إلى مصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم للصالات بعد تجاوزه الدورين الأول والنهائي بنجاح كبير، وبمعدل ثمانية انتصارات دون هزيمة، حيث تصدّر مجموعة حلب في الدور الأول وتأهل منها بخمسة انتصارات على عمال حلب، والحرفيين، واليرموك، ونبل، والشبيبة، وفي الدور النهائي تابع مسيره الواثق ضمن منافسات المجموعة الأولى التي استضافتها حلب وتصدّر بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات على عمال حلب 12/5، وعلى أمية 16/7، وعلى تلبيسة 13/3، كما انتزع نجمه محمود اسكيف لقب هداف التجمّع بـ14 هدفاً.

مدرّبُ الفرق صلاح الدين أبو بكر عاد بالذاكرة إلى التصريح الذي أدلى به لـ”البعث” قبل انطلاق منافسات الدور النهائي، وأكد فيه على أن عائقاً أو منافساً لن يقف في وجه مسير فريقه الثابت نحو الدرجة الأولى. وبيّن أبو بكر أن القلعة تمكّن من تجاوز ظروف صعبة، أولها الإمكانات المحدودة، ليصل بكفاءة لاعبيه وتصميمهم على الفوز.

وحول آفاق الفريق المستقبلية للدوري المقبل، أكد مدرّب القلعة أن فريقه لن يقبل إلا أن يكون منافساً بين الكبار، لافتاً إلى أن الفريق يمتلك المقومات الفنية العالية للمنافسة في الدرجة الأولى وتحقيق مركز متقدّم.