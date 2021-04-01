بعد الخسارة المزدوجة للمنتخب.. الخانكان يفسر الأسباب

نزار جمول

بدا واضحاً الخلل الفني الذي تفشّى بين صفوف منتخبنا الوطني في مباراتين وديتين لعبهما في أقل من أسبوع، اختزل من خلالهما المدرّب التونسي نبيل معلول رؤيته التدريبية التي تماهت مع غيابه عن كرتنا المكاني والذهني، فليس من الممكن أن تدرّب فريقاً بالمتابعة التلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمهمّ أن منتخبنا خسر مرتين بطريقة كانت كافية لكسر أحلام جماهيرنا التي كانت تنتظر من هذا المدرّب الكثير ليقدّمه، لكنه كان مخيباً بما قدّمه إن كان قد قدّم شيئاً ما لكرتنا!.

المدرّب الوطني عماد خانكان حفّزه ما شاهده من عمل لمدرّب غائب طوال سنة كاملة عن عمله، واعتبر في حديث لـ”البعث” أن الظهور السيئ للمنتخب أمام البحرين في المباراة الأولى هو خير دليل على عدم معرفة المدرّب باللاعبين، لأنه غير مُلمّ بإمكانياتهم لعدم إقامته في سورية ومتابعته لهم عن طريق الجوال أو التلفاز، لذا ظهر اللاعبون تائهين خلال المباراة، وبدوا خائفين وحذرين، وهذا يعود لعدم الانسجام فيما بينهم وبين المدرّب، وتوضّح هذا الأمر أكثر في مباراة المنتخب الثانية مع منتخب إيران الأقوى، حيث لعب المنتخب الإيراني المباراة وكأنها حصة تدريبية له. وبيّن الخانكان أن عدم وجود المعلول في سورية ومتابعة اللاعبين عن قرب في مبارياته بالدوري، وعدم إقامة معسكرات داخلية خلال كل أسبوع هو السبب الرئيسي لظهور المنتخب بشكله البدائي في المباراتين، واستغرب الخانكان هذا الموقف المتهاون لاتحاد الكرة مع المدرّب، والانصياع لرغباته بعدم التواجد في سورية، وهو الذي كان يعمل بتحليل مباريات بطولة الأندية الإفريقية، مشيراً إلى معرفته الكافية باللاعبين وذلك لأنه يوثق عمله بالكلام أكثر من الأفعال. وأكد الخانكان أن غضب الشارع الرياضي أمرٌ طبيعي لأن أحلامه بالتأهل لكأس العالم بدأت تتلاشى بعد خسارتين مذلتين جاءتا بعد وعود من المعلول بالتأهل لمونديال قطر. ولم يخفِ الخانكان أسفه من اتحاد كروي رافق رئيسه وأمين سره بعثة المنتخب رغم كون الأمر ليس من مهامهما، وكان يكفي وجود مدير الفريق الكابتن عبد القادر كردغلي، فلمن تركوا خلال أسبوع كامل المشكلات المتراكمة في المسابقات المحلية التي لن تنتهي بوجودهم فكيف بغيابهم؟، ومن سيحاسب من بعد إن تواجد رئيس الاتحاد وأمين سره مع المدرّب؟!!.

سنتركُ الجواب عن سؤال الخانكان لما بعد اجتماع اتحاد الكرة مع رئيس الاتحاد الرياضي العام يوم الاثنين المقبل.