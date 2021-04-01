بمشاركة 400 شركة.. انطلاق فعاليات معرض حلب الدولي

حلب – معن الغادري:

افتتح وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ مساء اليوم فعاليات معرض حلب الدولي في نسخته الثالثة وذلك على أرض المدينة الرياضية بحلب بمشاركة نحو 400 شركة وطنية وبمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية الصديقة.

وجال وزير الصناعة وصحبه في أقسام المعرض واطلع على معروضاته من مختلف الصناعات المحلية وتحاور مع المشاركين حول العديد من القضايا الصناعية وسبل النهوض بالمنتج الوطني.

وأكد الوزير صباغ أن إقامة المعرض للسنة الثالثة على التوالي في حلب يسهم في خلق حالة ايجابية من التفاعل الاقتصادي والاجتماعي، ويؤكد مجدداً أن حلب خاصة وسورية عموماً ماضية بإرادة صلبة لإعادة الإعمار والبناء وتحقيق معدلات ومؤشرات النمو في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي والذي يشكل الأساس في عملية تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني، ومواجهة مجمل التحديات.

وأكد الوزير صباغ أن المعرض فرصة سانحة للتبادل التجاري وفتح آفاق رحبة لتسويق وترويج المنتج الوطني والذي يضاهي بمواصفاته وجودته المنتج العالمي، مبيناً أن عجلة الانتاج والنمو تدور وبشكل متسارع في حلب، مشيراً إلى أن حلب تشكل نقطة جذب مهمة للإستثمار وثقل حقيقي على مستوى توطين الصناعة والإنتاج، وهناك جهود مستمرة ومتواصلة من الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم والاهتمام وتوفير البيئة المناسبة والملائمة للنهوض بالواقع الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري.

وبيّن مدير الشركة المنظمة للمعرض علي نظام أنّ الهدف من إقامة معرض حلب الدولي هو الترويج للصناعات والمنتجات السورية محلياً ودولياً وتشجيع استخدام المنتج السوري، إضافة إلى دعم جهود الحكومة الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بشكل مباشر على الصناعات السورية، وإفساح المجال أمام الشركات والمؤسسات الوطنية لتبادل الخبرات. ولفت إلى أنّ المعرض يسهم في الإضاءة على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الأعمال الموازية لمعرض حلب‏ ‏الدولي.

وبين نظام أن معرض حلب الدولي يتميز عن دوراته السابقة بزيادة عدد الشركات المشاركة في المعرض بحوالي 20%، وأضاف: إن المعرض يتضمن عروضاً خاصة للزوار بأسعار تشجيعية وذلك في جناح مخصص لعملية البيع، وسيتضمن فعاليات اقتصادية وخدمية واجتماعية وثقافية وفنية بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية.

ويستمر المعرض لغاية السابع من الشهر الحالي نيسان ويضم مختلف القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية والتكنولوجية والمصرفية والشحن.

حضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس الشعب وسفراء وقناصل الدول المشاركة وفعاليات رسمية واقتصادية واجتماعية.

تصوير – يوسف نو