روحاني: الإدارة الأميركية لم تستفد من الفرصة الذهبية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران تفتخر بالتزامها وحدها بتعهداتها لمدة عام كامل بعد خروج أميركا من الاتفاق النووي، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي غير مقبول أبداً.

وذكر روحاني، خلال افتتاح مشاريع اقتصادية عبر تقنية الفيديو، أن الشعب الإيراني أثبت للعالم برمته أنه يلتزم بتعهداته من الناحية السياسية والقانونية والأخلاقية وأن مشروعه النووي “سلمي”، كما أكد أنه حان الوقت لتلتزم مجموعة الدول (5+1) بتعهداتها وقرار 2231 التابع لمجلس الأمن الدولي، وأضاف: إنّ الولايات المتحدة، وفي حال رفعت العقوبات، فإن إيران أيضاً ستعود إلى التزاماتها، “لكنهم لم يستفيدوا من هذه الفرصة الذهبية والإدارة الأميركية الجديدة أيضاً بعيدة جداً عن حقائق إيران”.

وأضاف روحاني: إن الإسراع في تطبيق الاتفاق النووي والقرار 2231 سيكون لصالح الدول 5+1 والعالم، مؤكداً على أن “مَن يطالب طهران باتخاذ الخطوة الأولى عليه أن يعلم أننا دفعنا ثمن تطبيق الاتفاق النووي وحدنا منذ انسحاب واشنطن منه”، وأردف: إن طهران لا تريد الحرب ولا تسعى لحيازة السلاح النووي، وأكد أن إيران تحمّلت عبء تطبيق الاتفاق النووي، وحان الآن دور الطرف المقابل.

وأضاف: “إيران ستواصل مسار التنمية والإنتاج وطريق التعامل البناء مع العالم حتى النهاية”، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تزال على مسافة بعيدة من الحقائق في إيران، قائلا إن “الأمريكان لم يعرفوا الشعب الإيراني لا قبل الثورة ولا بعدها”.

وأشار روحاني إلى أنه، وفي بداية أزمة كورونا، قال ترامب لمسؤولي إحدى البلدان: “إننا مستعدون لإهداء إيران 4 أجهزة تنفس اصطناعي”. وعلّق روحاني قائلاً: “إلى هذا الحد المضحك لا يعرف المسؤولون الأميركيون إيران!.. حينها قلت لذلك المسؤول إن إيران مستعدة لتصدير كل ما تحتاجه الولايات المتحدة من هذه الأجهزة التي تصنعها إيران بشكل مكثف”.

وكان روحاني قال، أمس الأربعاء، إنّ: “واشنطن قادرة على العودة إلى التزاماتها النووية سريعاً إذا أرادت ذلك، كما أن بإمكان طهران وواشنطن العودة إلى التزاماتهما في يوم واحد”،وأضاف: “أميركا تكذب حيال حاجتها للوقت في موضوع رفع العقوبات والعودة إلى الالتزامات، قائلاً “يمكنها أن ترفع العقوبات كلها في يوم واحد وعندها نعود إلى التزاماتنا بالتعهدات في يوم واحد”.

إلى ذلك شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على “الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى أولاً مثلما صرح قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، والمقترح الذي قدمته أمريكا غير مقبول بتاتا”، وأضاف: “ليس بإمكان الأمريكيين محو 4 أعوام من تاريخ إيران”، وتابع: “لقد كتبت يوم الاثنين تغريدة أشرت فيها إلى تغريدة بايدن في العام 2019 والتي أعرب فيها عن أسفه لأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من إيران العودة إلى اتفاق خرج منه ترامب، هذا الأمر ينطبق اليوم على بايدن نفسه أيضا، لأن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا لم يفعله ترامب وإن بايدن يمارس ذات السياسات والضغوط تجاه إيران”.

وأضاف ظريف: إن “قائد الثورة الإسلامية أعلن صراحة أنه لو عادت أمريكا إلى الاتفاق النووي ونفذت التزاماتها سنعود نحن أيضا إلى التزاماتنا وبطبيعة الحال يجب ان نتحقق من ذلك (من صدقية تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها). نحن على اتصال بالبرلمان ونلتزم بقانون البلاد”، وأضاف: “قانون البرلمان هو قانون البلاد، ونحن ملزمون بتنفيذه مثلما يرى بايدن نفسه ملزما بتنفيذ قانون الكونغرس”.