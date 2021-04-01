زيادة سعر طن إسمنت البناء (25) ألف ليرة

دمشق – محسن عبود

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بزيادة سعر طن الإسمنت (25) ألف ليرة على الطن الواحد من المادة وذلك في ضوء الواقع الاقتصادي التي تمر به البلاد والتكاليف الباهظة التي تدخل في عملية الإنتاج وفي ضوء ارتفاع سعر المادة في دول الجوار .

وبين المثنى السرحاني مدير عام شركة الاسمنت ومواد البناء، لـ”البعث” أن هذه الزيادة على سعر الإسمنت تأتي في ضوء زيادة سعر طن الفيول من (320) ألف ليرة إلى (420) ألف ليرة، وكذلك ارتفاع سعر قطع التبديل والغيار والصيانة لخطوط إنتاج المادة، مبيناً أن سعر طن الاسمنت نوع بورتلاندي أصبح سعر الطن (150) ألف ليرة بدلاً من (125) ألف ليرة، وسعر طن الإسمنت نوع بوزلاني عيار 32 (135) ألف ليرة، وسعر الطن من نوع بورتلاندي عيار 42,5 (181) ألف ليرة، وسعر طن الإسمنت لآبار النفط (200) ألف ليرة، وسعر طن الإسمنت مقاوم للكبريتات (193) ألف ليرة. وبين السرحاني أن طن الإسمنت في سورية مازال الأرخص في دول المنطقة.