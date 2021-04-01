قنبلة أول نيسان

ذكر موقع “وير هاوس” نقلا صحيفة “جينيف تريبيون”، أن طياراً فرنسياً كان يحلق فوق معسكر ألماني فأسقط في 1 نيسان ما بدا أنه قنبلة ضخمة، ركض الجنود الألمان على الفور في جميع الاتجاهات، ولكن لم يتبع ذلك الصوت أي انفجار. بعد مرور بعض الوقت، تسلل الجنود واقتربوا بحذر من القنبلة. فاكتشفوا أنها في الواقع كرة قدم كبيرة مع ملاحظة مرفقة بعبارة، “كذبة أبريل!”

مؤخراً وجدت ربة منزل ألمانية، أثناء بحثها عن أشياء لبيعها في ساحة البيع، كرة القدم في المخزن، وسحبت المذكرة، واعتقدت أن انفجاراً هائلاً قد حدث. وفقدت الوعي بسبب الذعر، لكنها استيقظت لتجد أن لا شيء قد تضرر حتى الكرة لا تزال موجودة، وبعد أسبوع من الحادثة تم نقل الكرة إلى المستودع وحفظها في قسم “الخدع”.