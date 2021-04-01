مؤتمر فرع دمشق للصحفيين يكرم الإعلام المتميز

دمشق- ميس بركات

تحت شعار ننتصر مع بعضنا لا ننتصر على بعضنا وأي انتصار يكون حصراً على الإرهاب.. عقد فرع دمشق لاتحاد الصحفيين مؤتمره السنوي اليوم في مكتبة الأسد بحضور عماد سارة وزير الإعلام وموسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين ورضوان مصطفى أمين فرع ريف دمشق للحزب ومعتز جمران محافظ ريف دمشق ورؤساء ومديرو تحرير الوسائل الإعلامية الوطنية.

وتطرق وزير الإعلام إلى التضليل والتشويش الذي يمارس باستخدام منصات الإعلام لشيطنة كل شيء في سورية، منّوهاً بأهمية اللقاء الأخير للسيد الرئيس وترأسه جلسة مجلس الوزراء، والذي حمل الكثير من المضامين أهمها تأكيد السيد الرئيس على أهمية الشفافية بين الوزراء والمواطن وضرورة التكثيف الإعلامي للوزراء لتوضيح ما يجري للمواطن وتسليط الضوء على ما يجري بكل مصداقية، وأكد سارة على نجاح وسائل الإعلام الوطني في حل الكثير من المشاكل والسعي لحل ما تبقى منها، متمنياً من الإعلاميين السوريين العمل بجد ونشاط لما فيه صالح المواطن وهذه هي رسالة السيد الرئيس عندما طالب أن يكون الاعلام إعلام وطن ومواطن أي إعلام دولة.

بدوره قدم محمود محمد نائب رئيس فرع دمشق لاتحاد الصحفيين لمحة موجزة عن عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية من حيث تأمين مقر للفرع في منطقة الحمراوي، حيث توقف العمل فيه بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الفريق الحكومي، كما تمت مناقشة الوضع المالي للاتحاد لفرع دمشق لتأمين الدعم المالي من أجل اعتماد موازنة الفرع في ظل غياب مورد مالي، ما يشكل صعوبات أمام تنفيذ أنشطة الفرع، واستعرض الحضور الصعوبات التي تواجه عمل الصحفيين خاصة خلال الوضع الراهن.

ووتم على هامش أعمال المؤتمر تكريم عدد من الإعلاميين المتميزين في وسائل الإعلام الوطني.