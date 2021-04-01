مبادرة لتنشيط ركوب الدراجات في الحسكة

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

أطلقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام، ومديرية الثقافة في الحسكة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مبادرة تحت عنوان: “دراجتي لحماية بيئتي”، هدفها رفع شعار: (المرأة كالرجل في تحقيق طموحاتها وأحلامها)، وتعزيز دورها الكبير والمهم في المجتمع، حيث كان الإقبال كبيراً على المبادرة التي انطلقت من المركز الثقافي إلى الصالة الرياضية.

عضو اللجنة التنفيذية أيهم العزو بيّن لـ “البعث” أن المبادرة تهدف لتشجيع الوسائل التي تساهم في نظافة البيئة، مؤكداً أن هذا النشاط النوعي هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وما تحقق خلاله كسر حاجز الخوف لدى المرأة، وأنهى قاعدة أن قيادة الدراجة حكر على الرجال، مضيفاً: إننا في المؤسسة الرياضية نشجع ونحفز دخول المرأة كافة المجالات والألعاب، فحاولنا أن نشجعها على قيادة الدراجة، وشاركت في المبادرة 20 فتاة، وهو رقم جيد ومشجع، وقبل التوجه بالدراجة من قبل الفتيات إلى الصالة الرياضية، كانت هناك جولة في بعض شوارع وأسواق الحسكة.

ولفت العزو إلى أن المبادرة بداية لتفعيل لعبة الدراجات في رياضة الحسكة، وانتقاء المميزات منهن لمنتخباتنا الوطنية، والمشاركة عبرهن في المسابقات والبطولات.