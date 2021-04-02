ألف بوابة انترنيت جديدة

القنيطرة- محمد غالب حسين

أنهى فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة تركيب ١٠٢٤ بوابة انترنيت جديدة في مركز البعث الهاتفي مخصصة لبلدة خان أرنبة وقرية جبا.

وذكر مدير فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة المهندس عدنان البكر أن الفرع يحاول ضمن الإمكانات المتاحة، وبالتعاون مع الشركة العامة للاتصالات تلبية الطلب المتزايد على بوابات الانترنيت من مشتركي الهاتف بالمحافظة، لذلك تمّ تركيب واستثمار أكثر من ألف بوابة بمركز البعث الهاتفي، و١٥٣٦ بوابة في مقاسم بئر عجم والرفيد وجباتا الخشب بمعدل ٥١٢ بوابة بكل مقسم، وهناك سعى لزيادة البوابات عندما تتوفر الإمكانات الفنية، موضحاً أن العدد الكلي لبوابات الانترنيت بمحافظة القنيطرة بلغ ٨٥٠٠ بوابة.

وعندما سألنا مدير فرع الاتصالات عن المقاسم الهاتفية المعطلة نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة كمقاسم نبع الصخر ومسحرة وصيدا، أشار إلى الضرر الكبير الذي لحق بها، وأنها تحتاج لتجهيزات فنية وميكانيكية جديدة، وقد تمّ لحظها بخطة الشركة العامة للاتصالات لإعادة تأهيلها عند توفّر الموازنات المطلوبة.

يُشار إلى أن فرع اتصالات القنيطرة قام هذا العام بتركيب ١٠٧٠ خطاً هاتفياً، ويستطيع المواطن خلال يوم واحد الحصول على خط هاتفي.